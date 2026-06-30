Chieti, Time Machine Band in concerto: date confermate il 2 e il 25 luglio

Irrompe nel panorama musicale abruzzese un gruppo che farà sicuramente parlare di sé, i Time Machine Band. Si tratta di un progetto musicale composto da cinque musicisti di grande esperienza, tutti della regione, che hanno deciso di riportare sul palco il repertorio internazionale degli anni ’70, ’80 e ’90. La band si esibirà in due concerti a Chieti: il 2 luglio alla Festa Madonna delle Grazie e il 25 luglio alla Festa di Sant’Anna.

La line up dei Time Machine vanta musicisti dalla lunga carriera artistica, garantendo uno spettacolo di grande qualità e coinvolgimento per il pubblico abruzzese. Come dichiarato dall’addetto stampa Piero Vittoria, “gli abruzzesi avranno l’opportunità di godere di un concerto davvero d’eccezione”.

Si tratta di una grande occasione per gli amanti della musica degli anni passati, che potranno rivivere i successi internazionali di quegli anni interpretati con maestria dai Time Machine Band. La band promette emozioni forti e un viaggio nel passato attraverso le note delle canzoni più iconiche di quegli anni.

L’evento si preannuncia come uno dei momenti clou dell’estate chietina, con due appuntamenti imperdibili per tutti coloro che vogliono trascorrere serate all’insegna della buona musica, della nostalgia e del divertimento.

Vi invitiamo quindi a prendere nota in agenda di queste due date e a non perdervi l’opportunità di assistere a un concerto che si preannuncia davvero speciale. Un’occasione unica per godere della musica live interpretata da musicisti di grande talento che sapranno coinvolgere il pubblico con le loro performance.