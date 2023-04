Chieti, Transcollinare, via libera alla procedura di affidamento lavori.

- Advertisement -

Chieti, 28 aprile 2023 – Parte l’iter della Transcollinare con la determina di approvazione dei progetti esecutivo e l’avvio della procedura negoziata per la realizzazione della nuova rampa per migliorare la viabilità di San Martino – recita il testo pubblicato online. “Abbiamo lavorato per riattivare l’iter di un progetto dell’ex Giunta Ricci, abbandonato per tutti questi anni ed evitato di perdere i 2 milioni di finanziamento che ora utilizzeremo per portare avanti e completare l’opera – spiegano il sindaco e l’assessore al Lavori Pubblici e Mobilità Stefano Rispoli – Con la rimodulazione del vecchio progetto, in parte realizzato, ci siamo assicurati la conferma del finanziamento regionale e ora possiamo rimettere in carreggiata quello che era l’ultimo lotto degli interventi previsti nel 2008 per migliorare la mobilità di accesso alla città, procedendo per l’appalto – recita il testo pubblicato online. Gli interventi prevedono la realizzazione di un nuovo accesso di collegamento tra il polo universitario e la transcollinare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Rispetto alla prima stesura, non ci sarà la rotonda, una scelta che ci consentirà di usare le economie per sistemare la mobilità della zona di San Martino, specie quella di via Borrelli e via Montello, da cui partirà la nuova rampa di accesso, rispettando così la finalità per cui il progetto era nato, cioè ridurre il traffico nell’area ospedaliera e migliorare la viabilità di accesso al presidio e alla città. Un’opera importante per il territorio, come lo sono anche le opere per la viabilità del quartiere di San Martino, per il quale sono previsti anche altri lavori, con ulteriori finanziamenti che ci consentiranno di sistemare altre strade, ad iniziare da viale Unità d’Italia”.

