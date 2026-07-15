Chieti: Tribunale annulla richiesta indebito INPS su pensione invalidità civile, assistita INCA CGIL.

Il Tribunale di Chieti ha dato ragione ad un’assistita INCA CGIL annullando una richiesta di restituzione di 3.122,50 euro avanzata dall’INPS. La donna, titolare di una pensione di invalidità civile, ha ricevuto la comunicazione formale del venir meno dei requisiti reddituali solo dopo che le somme erano state erogate. Il giudice ha sottolineato che l’Istituto non può pretendere la restituzione delle somme prima che vengano comunicati formalmente i cambiamenti dei requisiti per la prestazione assistenziale.

La vicenda riguarda una pensione di invalidità civile che era stata ricostituita dall’INPS dopo aver rilevato un superamento dei limiti di reddito previsti dalla legge. Questo superamento era stato determinato dal riconoscimento della pensione di reversibilità a favore della donna e dai redditi da pensione del coniuge, elementi già noti all’Istituto previdenziale.

Il patronato INCA CGIL di Chieti ha assistito la donna nelle fasi amministrative e nella battaglia legale che ha seguito. L’avvocato Rocco Carabba ha rappresentato la ricorrente e il giudice ha deciso a favore della donna. Il principio del legittimo affidamento in materia di prestazioni assistenziali è stato applicato, stabilendo che la restituzione delle somme percepite in buona fede può essere richiesta solo a partire dall’accertamento formale del venir meno del diritto.

Giuseppe Visco, Direttore dell’INCA CGIL Chieti, ha commentato: “una sentenza che conferma quanto l’INCA CGIL Chieti sostiene da tempo, dietro ogni indebito INPS non c’è automaticamente una responsabilità del pensionato”. La pronuncia del Tribunale permette alla donna di non dover restituire alcuna somma per il periodo tra il 2020 e maggio 2025. L’INCA CGIL Chieti continua a offrire ai cittadini un servizio di tutela previdenziale che arriva fino in tribunale quando necessario.