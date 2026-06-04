Chieti, trionfo dell’Under 15: Samuele Della Penna guida il Chieti al titolo provinciale e regionale

Il giovane capitano spoltorese Samuele Della Penna trascina l’Under 15 del Chieti al titolo provinciale e regionale

Samuele Della Penna, giovane talento del calcio classe 2011 originario di Spoltore, ha giocato un ruolo chiave nel trascinare l’Under 15 del Chieti verso la vittoria nel campionato provinciale e regionale. Il centrocampista, che ha ricoperto il ruolo di capitano della squadra neroverde, si è distinto come miglior marcatore stagionale con ben 36 reti, dimostrando leadership, qualità tecnica e senso del gol nei momenti cruciali della stagione.

La sua affermazione è motivo di grande orgoglio per l’intero panorama sportivo locale e testimonia la validità del settore giovanile del territorio nel formare atleti di alto livello pronti a emergere in competizioni di rilievo. Della Penna è cresciuto calcisticamente presso la Pro Calcio Italia, una realtà di spicco nel comune che si conferma come punto di riferimento nella formazione dei giovani talenti.

Il successo dell’Under 15 del Chieti è stato suggellato con la vittoria del campionato provinciale a San Vito Chietino, battendo il San Salvo e guadagnando così il diritto di partecipare al campionato regionale di categoria. Questo risultato è il frutto del lavoro svolto dallo staff tecnico guidato da Andrea Claps, che è riuscito a plasmare un gruppo coeso e determinato nelle sfide del torneo.

Il successo ottenuto è stato possibile grazie alla collaborazione tra società, dirigenti, staff tecnico, atleti e famiglie, che hanno contribuito alla realizzazione di un’impresa sportiva di grande rilievo. La vittoria di Della Penna e della squadra evidenzia la forza e la solidità del calcio giovanile nella regione, lasciando presagire un futuro luminoso per il talento emergente.