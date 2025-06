Chieti, Truffatori in azione: dicono di essere addetti alla riscossione della TARI a domicilio. Non è vero. Denunciate.

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Con la presente si avvisa la cittadinanza che girano dei falsi inviati del Comune di Chieti che affermano di avere l’incarico di riscuotere la TARI a domicilio – Sono già diverse le richieste di informazione in tal senso pervenute agli uffici e alle ditte incaricate della riscossione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nel sottolineare che l’Amministrazione incassa la TARI e le altre imposte comunali secondi i canali definiti per legge e regolamenti e atti comunali, MAI a domicilio, vi invitiamo a denunciare eventuali casi alle forze dell’ordine – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

