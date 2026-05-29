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Chieti, Turno di ballottaggio 7 e 8 giugno. Presidenti e scrutatori

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Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Si informa la cittadinanza che, in occasione del turno di ballottaggio previsto per domenica 7 e lunedì 8 giugno, restano confermate le nomine degli scrutatori e dei presidenti di seggio già individuati per il primo turno elettorale – si apprende dalla nota stampa. Qualora taluni nominati dovessero riscontrare difficoltà o impedimenti tali da non consentire la propria presenza e il regolare svolgimento dell’incarico, si invita a darne tempestiva comunicazione al Comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. La segnalazione dovrà essere effettuata mediante apposita comunicazione scritta oppure tramite presentazione diretta presso l’Ufficio Elettorale, al fine di consentire l’immediata attivazione delle procedure di sostituzione –

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal Comune teatino e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche sulle pagine del portale web del Comune di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.chieti.it

 

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