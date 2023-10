Chieti, Tutti i Santi e Defunti, tutto quello che c’è da sapere.

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:

Chieti, 31 ottobre 2023 – Nella giornata del 1° novembre sarà possibile circolare con autovetture private all’interno del cimitero di Sant’Anna solo se provvisti del permesso di parcheggio per disabili (Art. 381 del D.P.R. 495/1992 e s.m.i.) con la persona autorizzata a bordo, al fine di agevolare l’accesso nelle aree (Zona “Vecchia” e Zona “Nuova”) del Cimitero che maggiormente risentono delle particolari condizioni morfologiche – Il transito veicolare resterà interdetto la mattina del 2 novembre nella sola parte del vecchio Sacrario per consentire lo svolgimento della funzione religiosa della giornata dedicata ai defunti, altrove si potrà entrare con i permessi di transito del Comune – Cosa che sarà possibile anche oggi e dal 2 novembre pomeriggio ovunque, come capita tutti i giorni – Per la sola giornata di domani, primo novembre, infine, è istituita la navetta gratuita per arrivare all’interno, con partenza dall’ingresso di via Fieramosca e con orario 9-13 e 14.30-17.30. Per quanto riguarda la sosta, è possibile lasciare le auto nel parcheggio, fatta eccezione la zona antistante gli stalli dei fiorai, al fine di tutelare l’incolumità degli stessi e dell’utenza – “Buone nuove per la mobilità – annunciano il sindaco Diego Ferrara e la consigliera delegata ai Cimiteri Alberta Giannini – a fronte del divieto di transito dentro la struttura e nonostante la situazione di dissesto che aveva in un primo tempo messo in forse la possibilità di attivare una navetta, gli uffici comunali sono riusciti ad assicurare un mezzo che sarà disponibile per la sola giornata di domani, all’ingresso di via Fieramosca, nella zona del parcheggio – riporta testualmente l’articolo online. Si tratta di una significativa conquista, Che abbiamo cercato di ottenere proprio per venire incontro soprattutto alle fasce più sensibili di utenza, disabili o persone anziane o che hanno difficoltà a deambulare, visto che domani potranno entrare solamente coloro i quali sono forniti di un permesso speciale di sosta per disabili – precisa il comunicato. L’area sarà come sempre sotto il controllo delle forze di Polizia Municipale che saranno a supporto della cittadinanza che in questi giorni si sta recando nella struttura per visitare le tombe dei propri cari, oltre che a quello dei lavoratori cimiteriali che con la reinternalizzazionedel servizio dipendono dal Comune”.

