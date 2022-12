Chieti, Tutto pronto per l’8° Corsa dell’Immacolata, partenza dalla Villa giovedì 8 dicembre.

- Advertisement -

Chieti, 2 dicembre 2022 – Tutto pronto per l’ottava edizione della Corsa dell’Immacolata che si terrà giovedì 8 dicembre alla Villa, con raduno alle ore 9 e partenza dalle 10,30 per la gara competitiva di 13 km, a seguire la non competitiva di 7,4 km (4 giri) e per finire la passeggiata per le vie di Chieti per 1,85 km. Raduno alla Villa comunale, per poi percorrere via 4 Novembre, via 24 Maggio, via della Liberazione, Piazza Trinità, viale 4 Novembre, via Paolucci, via Costanzi, discesa ex ospedale Militare (2° tratto a dx). Si tratta di un evento a cura del Centro Sportivo Italiano, con il patrocinio del Comune: verranno premiate le prime 5 assolute e i primi 5 assoluti, nonché i primi tre di tutte le categorie – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ai vincitori, primi classificati assoluti verrà garantita l’iscrizione gratuita a tutte le gare del Circuito CSI 2022/23. Inoltre verranno premiate le prime cinque Società con maggiori iscritti atleti – precisa la nota online. “Si tratta di una gara storica, sono felice che si ripeta – così il sindaco Diego Ferrara – L’Amministrazione è pronta a fare la sua parte, continuando un cammino di sinergia fra CSI e istituzioni che ha regalato grandi emozioni alla città”. “Abbiamo fortemente voluto la corsa già l’anno scorso, come segno positivo di ripresa dopo la pandemia – così l’assessore allo Sport Manuel Pantalone – a un futuro in cui le manifestazioni servono a sostenere la città a renderla una tappa del circuito nazionale e internazionale degli eventi sportivi, che ci aiuta a fare marketing del nostro territorio, portando flussi di visitatori ed economici alla nostra filiera turistica e ricettiva – si apprende dal portale web ufficiale. Un evento amato dai teatini, ma frequentato anche da chi non è nato in città, che ha guadagnato fama e affetto grazie ai valori di inclusione e di sana competizione che sono insiti nello sport e che da sempre contraddistinguono l’attività del CSI”. “Anche quest’anno siamo riusciti ad organizzare la Corsa dell’Immacolata – così Mimmo Puracchio del CSI – siamo all’ottava edizione, ma la corsa è tra le più vecchie d’Italia essendo nata nel 1971. Una tradizione, dunque che si ripete – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ci auguriamo di avere un tempo clemente e tante adesioni da parte degli atleti – precisa la nota online. Si tratta di una corsa storica, iniziata intorno agli anni ’70 e portata avanti anche in condizioni estreme, un anno persino con la neve, perché a muoverla era la voglia di esserne parte”. Info corsa: Le iscrizioni possono essere effettuate via mail a: timingrun@gmail.com – Oppure on-line nella sezione dedicata alle Società: www.timingrun.it – Graziano Di Lizio – Telefono 393 0440107. Per informazioni: Mimmo PURACCHIO 338 6204987 – Marco ROSATI 349 4774759 – Vincenzo PIERGROSSI 347 7903262 I pettorali potranno essere ritirati il giorno della gara fino alle ore 10,15. Si potranno ritirare anche presso la Sede del CSI Chieti nei giorni 6 e 7 dicembre dalle 15 alle ore 19,00. CENTRO SPORTIVO ITALIANO – Comitato Provinciale Chieti – Piazza S. Giustino,21 (accedere dalla salita di Via Chiarini)

