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Chieti: Udc entra nella coalizione per sostenere Mario Colantonio come sindaco

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Lunedì 20 aprile, alle ore 10.30, presso la sede elettorale di corso Marrucino 131 a Chieti, si terrà una conferenza stampa per ufficializzare la presenza dell’Udc nella coalizione a sostegno del candidato sindaco Mario Colantonio, espressione del progetto civico e politico “Sindaco del fare”.

La coalizione, che sostiene la candidatura di Colantonio insieme a Lega e ad Azione Politica, vedrà l’apporto politico e programmatico dell’Udc basato su competenze, esperienza e radicamento territoriale, con l’obiettivo di rafforzare un’alternativa concreta e credibile per il governo della città.

Durante l’incontro verranno approfonditi i punti qualificanti della proposta politica e interverranno, oltre al candidato sindaco Colantonio, i coordinatori regionali e provinciali dei tre partiti e il coordinatore elettorale dell’Udc, Domenico Di Renzo. La partecipazione alla conferenza stampa è aperta ai giornalisti e alla cittadinanza.

Si tratta di un momento importante di confronto in vista delle prossime elezioni a Chieti, che vedranno l’Udc schierarsi a sostegno di Mario Colantonio in un’ottica di collaborazione e costruzione di un progetto politico condiviso.

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