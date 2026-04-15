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Politica

Chieti: Udc sostiene il candidato sindaco Colantonio del “Sindaco del Fare”

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La Direzione regionale dell’Udc – Unione di Centro ha annunciato il sostegno al candidato sindaco del Comune di Chieti, Mario Colantonio, espressione del progetto civico e politico del “Sindaco del Fare”.

L’incontro tra i vertici regionali, provinciali e comunali dell’Udc, della Lega e di Azione Politica insieme al candidato sindaco Colantonio è stato definito estremamente produttivo, approfondendo le linee programmatiche e le prospettive di crescita e sviluppo della città di Chieti.

In questo contesto, l’Udc ha deciso di aderire al programma e al progetto politico del “Sindaco del Fare”, partecipando con il proprio simbolo e con una lista di candidati. Le motivazioni di questa scelta saranno illustrate durante una conferenza stampa che si terrà nei prossimi giorni a Chieti, con data, orario e luogo che verranno comunicati prossimamente.

Le dichiarazioni dei protagonisti di questa decisione sono state attribuite a Enrico Di Giuseppantonio, segretario regionale Udc, Domenico Di Renzo, coordinatore Elettorale Udc, Vincenzo D’Incecco, coordinatore regionale Lega, Maurizio Bucci, segretario provinciale Lega Chieti e Luca Maccione, segretario regionale Azione Politica.

La coalizione del “Sindaco del Fare” si arricchisce quindi con l’ingresso dell’Udc, che si unisce agli altri partiti per sostenere la candidatura di Mario Colantonio e lavorare per il bene della città di Chieti.

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