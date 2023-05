Chieti, Un sabato neroverde in piazza

- Advertisement -

Chieti, 30 maggio 2023 – Si svolgerà sabato 3 giugno un evento che unisce Comune e tifoserie e mette insieme sport e intrattenimento e che si svolgerà a piazza San Pio X dove alle 15 si svolgerà il torneo di street soccer in gabbia 3 contro 2 fra squadre di tifosi; alle ore 19.20 le premiazioni; alle 20.30 un momento di ricordo degli “ageli neroverdi” e alle ore 21 il concerto dei Radiosupernova – si legge sul sito web ufficiale. “Si tratta di un evento patrocinato dal Comune – così il vicesindaco Paolo De Cesare e l’assessore allo Sport Manuel Pantalone e il consigliere Valerio Giannini – che mette insieme sport e intrattenimento e che ci vede in sinergia con la curva Volpi, che è motore dell’evento – riporta testualmente l’articolo online. Sarà una giornata all’insegna del divertimento neroverde, ma anche di solidarietà, infatti gli organizzatori hanno disposto di devolvere il ricavato delle attività alle associazioni del quartiere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. È un momento di scambio importante quello per i colori neroverdi, per una volta dando spazio ai sostenitori della squadra del Chieti che saranno gli interpreti principali della giornata”.

