Chieti, Una delegazione istituzionale e imprenditoriale di Yancheng in visita a Chieti

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Una delegazione di rappresentanti istituzionali e imprenditoriali della città cinese di Yancheng sarà in visita a Chieti da lunedì 14 a mercoledì 16 aprile – si apprende dalla nota stampa. Il viaggio si inserisce nel contesto di una tre giorni in Abruzzo a cura dell’Amministrazione comunale e in sinergia con l’ANCE Giovani Chieti Pescara, che vedrà la delegazione impegnata in incontri istituzionali e visite a realtà imprenditoriali di eccellenza della regione, nonché musei e luoghi simbolo dell’identità territoriale e culturale abruzzese – La visita è un ritorno, perché Chieti negli anni ha costruito un proficuo dialogo con Yancheng, la metropoli di riferimento della provincia dello Jiangsu, un legame fondato su valori comuni di amicizia, visione e cooperazione tra Oriente e Occidente – si apprende dalla nota stampa. Evento centrale della giornata di lunedì sarà il convegno a cura di ANCE “Dialoghi bilaterali sulla sostenibilità: Strategie e Tecnologie per un Futuro Resiliente tra Rigenerazione Urbana, Economia Circolare ed Energia”, che si terrà nella sala convegni dell’Hotel Parco Paglia di Chieti, moderato da Christian Scutti e che si propone di esplorare le sfide e le opportunità legate alla sostenibilità urbana, all’economia circolare e alla transizione energetica – si apprende dal portale web ufficiale. “Accogliere nuovamente la delegazione di Yancheng nella nostra città per noi è motivo di soddisfazione, segno che la collaborazione sta dando frutti concreti – così Sindaco di Chieti, Diego Ferrara – . La loro presenza rafforza un’amicizia costruita nel tempo e rinnova la volontà di proseguire lungo un percorso comune di scambi, dialogo e crescita reciproca delle nostre realtà. Chieti si conferma città aperta al mondo e punto di riferimento per le relazioni internazionali nel cuore dell’Abruzzo”. “Il Consiglio Comunale di Chieti è da sempre attento e attivo nel favorire occasioni di confronto e collaborazione con altre realtà istituzionali e anche internazionali – aggiunge il Presidente del Consiglio Comunale, Luigi Febo – . Questo importante momento di confronto rappresenta non solo un ritorno sul territorio per la delegazione di Yancheng, nonché il ricambio dell’accoglienza che abbiamo avuto in Cina nel nostro viaggio istituzionale di settembre, ma soprattutto un passaggio concreto verso nuove sinergie istituzionali ed economiche tra Chieti e uno dei distretti più dinamici e interessanti della Cina, che ho avuto modo di conoscere e apprezzare a fondo proprio grazie ai rapporti nati con Yancheng. Ringraziamo ANCE Giovani Chieti Pescara per aver contribuito in modo concreto alla realizzazione di questo evento e alla costruzione di un ponte stabile tra Chieti e Yancheng, fatto di progetti, relazioni e opportunità per il nostro territorio – recita il testo pubblicato online. Un ringraziamento particolare va all’Associazione degli Abruzzesi in Cina, che ha svolto un ruolo fondamentale nella realizzazione di questa visita, contribuendo in modo significativo all’organizzazione e al buon esito dell’iniziativa – viene evidenziato sul sito web. L’Associazione si è distinta per l’impegno costante nel promuovere i rapporti tra la città di Yancheng e quella di Chieti e continuerà a operare per rafforzare ulteriormente gli scambi culturali, economici e istituzionali tra la regione Abruzzo e la Cina – si legge sul sito web ufficiale. ”. “La collaborazione con la città cinese di Yancheng rappresenta un’opportunità straordinaria per Chieti, sia sotto il profilo economico che culturale – così il vicesindaco e assessore alle Attività produttive Paolo De Cesare – . Questa visita consolida il percorso avviato nei mesi scorsi e segna un passo concreto verso una cooperazione sempre più solida e strutturata – Siamo convinti che il dialogo internazionale e lo scambio di esperienze possano generare valore per il nostro territorio, promuovendo crescita, innovazione e una maggiore apertura al mondo”. Donald Balla Presidente ANCE Giovani Chieti Pescara sottolinea: “Ho accolto con estremo entusiasmo e profonda convinzione l’iniziativa promossa dal Comune di Chieti, riconoscendone il grande valore come opportunità di confronto su tematiche di rilevanza internazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Questo evento rappresenta una tappa storica per la nostra associazione, che per la prima volta ospita un appuntamento di tale portata – si apprende dal portale web ufficiale. Nell’ambito di questa occasione, abbiamo deciso di portare al centro del dibattito il tema della sostenibilità, una sfida che il nostro settore è chiamato a interpretare con visione e responsabilità. Tale impegno, unito all’importanza di un confronto internazionale, rafforza il ruolo strategico della nostra filiera nell’affrontare la transizione ecologica e nel promuovere soluzioni innovative – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. In questo contesto, l’evento non è solo un momento di crescita e dialogo, ma anche un punto di svolta per la nostra associazione, che si afferma come protagonista consapevole e attivo nel panorama globale dell’economia e delle costruzioni.” Per Fabio Sbaraglia, Componente Consiglio Direttivo ANCE Chieti Pescara: “Partecipare alla delegazione italiana in visita a Yancheng è stata un’esperienza estremamente arricchente e un motivo di grande orgoglio – Il loro tessuto imprenditoriale è molto diverso dal nostro, basta pensare che la camera di commercio giovanile di Yancheng conta 250 imprese associate con un fatturato annuo di circa 68 miliardi di yuan -che vale circa 8,16 miliardi di euro – riporta testualmente l’articolo online. Questo viaggio mi ha permesso di comprendere l’importanza di guardare oltre i confini nazionali per esplorare nuove opportunità di crescita e innovazione – Per un imprenditore, entrare in contatto con altre culture non è solo un’opportunità di crescita, ma anche un’occasione per aprirsi a nuovi modelli di business. Le differenze culturali possono offrire preziosi spunti e nuovi stimoli per migliorare la propria attività. Un’esperienza che sicuramente influenzerà positivamente il mio percorso professionale e personale – ” Programma del Convegno Saluti istituzionali Diego Ferrara, Sindaco del Comune di Chieti Luigi Febo, Presidente del Consiglio Comunale di Chieti Interventi: Paolo De Cesare, Vicesindaco e Assessore al Turismo, Cultura e Attività Produttive Antonio D’Intino, Presidente ANCE Chieti Pescara Donald Balla, Presidente ANCE Giovani Chieti Pescara Luigi Di Giosaffatte, Direttore Generale Confindustria Abruzzo Medio Adriatico Marcello Mirolli, Vicepresidente ANCE Chieti Pescara Saluti e presentazione della delegazione cinese Presentazione ANCE: Fabio Sbaraglia, Componente Consiglio Direttivo ANCE Chieti Pescara Relazioni tematiche: Rigenerazione Urbana: una sfida per la filiera delle costruzioni – Donald Balla Presidente ANCE Giovani Chieti Pescara Circular Economy: prospettive e opportunità – Tommaso Cericola, Vicepresidente Gruppo Giovani ANCE Chieti Pescara Le prospettive del settore energetico – Cristiano D’Ortenzio, CEO DRT OPERATIONS S.r.l.

