Chieti, Università d’Annunzio tra le migliori d’Italia, il sindaco Legnini: “Un orgoglio per Chieti. Ora rafforziamo insieme il progetto di città universitaria”

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:Chieti, 15 luglio 2026 – “Il prestigioso risultato raggiunto dall’Università Gabriele d’Annunzio, che si colloca tra i primi dieci grandi atenei italiani nella classifica Censis, è motivo di grande orgoglio per l’intera città di Chieti – aggiunge la nota pubblicata. È un riconoscimento che premia una visione chiara, un lavoro serio e costante e la capacità di investire sulla qualità della didattica, dei servizi e dell’offerta formativa – viene evidenziato sul sito web. Per questo desidero rivolgere, a nome dell’Amministrazione comunale e della comunità teatina, le più sincere congratulazioni al rettore Liborio Stuppia e a tutta la comunità accademica, ai docenti, al personale tecnico-amministrativo e agli studenti che ogni giorno contribuiscono a costruire questo importante percorso di crescita”, dichiara il sindaco Giovanni Legnini, commentando il posizionamento dell’Ateneo nella top ten nazionale dei grandi atenei stilata dal Censis. “Questo traguardo onora non solo l’Università, ma anche la città di Chieti, che vede riconosciuto il valore di una delle sue istituzioni più rappresentative per e sul territorio – continua Legnini – . Avere un Ateneo capace di affermarsi come eccellenza nazionale ci rende orgogliosi e rafforza l’identità di Chieti come città della cultura, della formazione e della ricerca – si apprende dal portale web ufficiale. È una qualità riconosciuta che accresce ulteriormente il prestigio del nostro territorio e la sua capacità di attrarre giovani, competenze e opportunità. Ora più che mai – precisa il comunicato. Per la nostra Amministrazione questo risultato rappresenta anche uno stimolo ulteriore a rafforzare il rapporto con l’Università e a costruire insieme un progetto ancora più ambizioso di Chieti città universitaria – viene evidenziato sul sito web. La qualità raggiunta oggi dall’Ateneo ci offre basi ancora più solide per costruire insieme una città sempre più attrattiva per gli studenti e capace di trasformare la presenza universitaria in una leva stabile di crescita, innovazione e futuro”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio informativo del Comune di Chieti. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 17, anche mediante il sito internet del Comune di Chieti, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.chieti.it