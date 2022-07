Chieti, Velocizzazione della linea ferroviaria Roma-Pescara, i Comuni di Chieti e San Giovanni Teatino pensano alla variante anche al lotto zero

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:

Chieti, 28 luglio

2022 – Conferenza stampa congiunta fra i Comuni di Chieti e quello di San

Giovanni Teatino, principalmente interessati dal progetto del lotto zero della

velocizzazione della rete ferroviaria Roma-Pescara. In Comune a Chieti i sindaci

Diego Ferrara e di San Giovanni Teatino, Giorgio Di Clemente, il presidente del

Consiglio comunale di Chieti, Luigi Febo, il presidente della Commissione

consiliare sul progetto, Vincenzo Ginefra, l’assessore alla Mobilità del comune

di San Giovanni Teatino Paolo Cacciagrano.

“Riparte la

discussione sulla ferrovia e riparte dal lotto zero, su cui sta per aprirsi il

dibattito pubblico con RFI – illustra il presidente Luigi Febo – Il lavoro

dei Comuni interessati può passare ora a una sezione del progetto svincolata

dai tempi e dalle procedure previste per il lotto 1 e 2 incardinate al PNRR, ma

procererà in piena sinergia, onorando anche su questa tranche il patto unitario

con cui ci siamo uniti e che prevede come riferimento un unico progetto capace

di comprendere gli interessi di tutti vista anche la somiglianza dei territori e

le comuni esigenze di salvaguardia degli stessi – Il progetto è utile e da fare

al più presto, ma nel rispetto dei territori – I nostri uffici sono al lavoro

sul progetto in variante rispetto all'elaborato al momento principale. San

Giovanni Teatino ha già dato mandato a un esperto universitario, appena approveremo

il bilancio lo faremo anche noi per dare supporto tecnico alle nostre proposte”.

“Agli atti della

nostra conferenza resta l’unione fra istituzioni – afferma il sindaco Diego

Ferrara – che non sono contrarie alla finalità che è insita nella

velocizzazione della linea, un’occasione imperdibile per i nostri territori, a

servizio di tutti i paesi che gravitano in quest’area, nonché per tutti gli

insediamenti di tipo commerciale ed economico – Lo ribadisco a scanso di

equivoci, noi vogliamo tutelare i nostri Comuni, ma con l’idea di non mandare a

monte il progetto, bensì risolvendo tecnicamente e con il buon senso ogni occasione

di contrasto. La ferrovia è un'occasione di sviluppo, lo sa bene l'Abruzzo e

questa linea nata 150 fa e decollata grazie al suo valore aggiunto, non può

essere un problema per gli insediamenti e l’ambiente dove passa, perché realizzata

con fondi pubblici che devono essere impiegati al meglio. Il treno non è solo

un mezzo di trasporto, ma un vettore di economia con le alternative che

proponiamo saremo accanto a Italfer che deve progettare e RFI che deve

realizzare un’infrastruttura davvero utile e motore di sviluppo”.

“Il nostro

intento è dire alla città e a RFI che la proposta così com’è, è “improponibile”

– così il sindaco di San Giovanni teatino, Giorgio Di Clemente – L’attuale

stesura ci spinge a considerare scellerato tale progetto, perché noi abbiamo

già dai primi anni 2000 iniziato una battaglia alternativa alla distruzione del

territorio, perché questo accade con le idee attuali su tracciato e sottopassi.

Il raddoppio ben venga con il progresso che comporta, ma senza danni al

territorio. Nel 2016 abbiamo inserito nel PRG l'interramento di un tratto della

ferrovia che bisogna solo allungare di almeno 800 metri e già allora ci eravamo

predisposti per farlo, affinché non dovessimo distruggere la storia e la

funzione del nostro Corso Italia, l'arteria principale della nostra cittadina.

La ferrovia è arrivata dopo le case e per noi il Corso è una via indispensabile

e di connessione a tutta la mobilità cittadina – Nel 2018 abbiamo portato avanti

un’altra battaglia in Consiglio e in presenza della Regione, ribadendo già da

allora queste necessità e la possibilità dell’interramento come soluzione,

peraltro accolta da RFI, tanto che venne incaricato uno studio tecnico di San Benedetto

del Tronto per progettare la possibilità dell'interramento. Dopo 4 anni il

progresso è andato avanti, ma quell'opzione è diventata impossibile. Non

comprendiamo il perché, ma ribadiamo, insieme, la necessità di cambiare le criticità

dell'attuale stesura. Parliamo di un progetto che è ancora un preliminare, non

ha la fattibilità, pieno di errori, per questo va subito cambiato: noi proponiamo

un interramento giusto o alternative possibili che non snaturino la nostra

conformazione cittadina – Uniti possiamo ottenere una possibilità e uniti

resteremo, visto che non è un problema economico a frenare i cambiamenti. Le

mancanze sono madornali: non hanno tenuto in considerazione il nostro PRG e

nemmeno la morfologia del territorio e delle infrastrutture, visto che l’elaborato

interpreta male anche l'ubicazione dell'aeroporto civile. Mi appello alla

politica, sosteneteci – Siamo pronti a rinunciare alla stazione prevista dal

progetto, ma salviamo il territorio”.

“Abbiamo posto

diverse istanze, fra cui un forte diniego con documenti tecnici e delibere

comunali sul lotto 1 e non ci siamo fermati e con la Commissione che io

presiedo siamo andati avanti – così il presidente dell’organismo consiliare, Vincenzo

Ginefra – Partiamo dall’idea che il progetto è sbagliato, fatto velocemente

per via dei finanziamenti, ma con tante criticità e una portata distruttiva per

la residenzialità e l’ambiente, persino per le macerie di risulta che si

creerebbero durante il percorso. Il progresso deve andare avanti, ma i costi e

i benefici sono fondamentali. Ci sono già idee messe nero su bianco dai tecnici

di San Giovanni Teatino sull’interramento parziale del tracciato, capaci di

evitare i problemi di demolizione che accompagnano l'attuale stesura. Questa è

l’alternativa principe, accompagnata anche da ulteriori soluzioni, qualora questa

non fosse possibile, al fine di ottimizzare i tempi, fra cui la delocalizzazione,

per offrire il maggiore ventaglio di possibilità affinché l’idea principale si

realizzi senza ipoteche sul territorio”.

“Il progetto non

solo è sbagliato dal punto di vista tecnico, ma ha un vulnus iniziale: è contro

la normativa, in quanto manca il progetto di fattibilità che il Codice degli

appalti, per le grandi opere, predispone – sottolinea in conclusione Paolo

Cacciagrano, nonché motore del comitato no ferrovia si via verde – Lo studio di

fattibilità è essenziale, serve ad arrivare alla migliore ipotesi tecnica ed

economica possibile e va approvato dal Consiglio superiore dei Lavori pubblici

e ad oggi non esiste per il lotto zero – Basta, dunque, un solo ricorso al Tar e

il progetto viene bloccato, perché non è legittimo, in base alla normativa

vigente è nullo, RFI lo sa – Inoltre una stesura davvero molto simile all’attuale

è stata già bocciata nel 2017 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, quindi

parliamo di un'opera che potrebbe nascere già minata. Tutto questo lo abbiamo

già riferito alla Regione e siamo sicuri di essere nel giusto, RFI deve ritirarlo,

oppure fare studio di comparazione fra più proposte, uno studio tecnico ed

economico, confrontarsi con i cittadini, avere il consenso della Regione per

arrivare di nuovo al Consiglio dei Lavori pubblici. Dopo 150 anni dalla nascita

della Pescara-Roma si riprogetta una ferrovia con una visione arcaica, perché non

si tiene conto dello sviluppo economico, residenziale e commerciale avuto dal

territorio da allora a oggi”.

