Chieti, Velocizzazione linea ferroviaria. I sindaci incontrano a Roma il Commissario Macello

del 1 marzo 2022 – Si è tenuto stamane a Roma l’atteso incontro dei Comuni

interessati dal raddoppio della linea ferroviaria Roma-Pescara, con il

Commissario governativo Vincenzo Macello. Erano presenti il sindaco e il

Presidente del Consiglio Comunale di Chieti Diego Ferrara e Luigi Febo,

il sindaco e l’assessore di Manoppello Giorgio

De Luca e Giulia De Lellis, erano

presenti anche i sindaci di Alanno e Scafa Oscar

Pezzi e Maurizio Giancola, il

vicesindaco di Rosciano Angelo Belli,

oltre all’ingegner Marco Marchese,

direttore Investimenti Area Centro di Rfi

“Un

incontro tecnico dai contenuti importanti e positivi per i territori

interessati dall’opera – riferiscono il sindaco e il presidente del Consiglio

di Chieti Diego Ferrara e Luigi Febo – Al Commissario abbiamo

presentato una lista delle criticità dell’attuale stesura del progetto con le

proposte per superarle e tutti i vantaggi della soluzione alternativa che

abbiamo proposto con unitariamente a tutte le altre amministrazione interessate

dal progetto. Ora si lavorerà concretamente alla variante progettuale, lo

faremo all’interno dell’iter del dibattimento pubblico e della conferenza di

servizi che sta per essere convocata. Presenteremo una proposta concreta e

fattibile, che tenga conto del contesto paesaggistico e di tutte le emergenze

ambientali, urbanistiche, economiche e commerciali del tracciato – Lo faremo in

modo che rispetti tutte le norme tecniche, proprio perché la variante possa

essere assimilata nella progettazione avviata e possa trovare concretezza nei

tempi stabiliti dall'utilizzo delle risorse. Oggi si è avviata una sinergia

positiva, porteremo avanti in nome e per conto dell’intera comunità di

cittadini che ogni Comune rappresenta”.

“Sul

tavolo tecnico romano, all’attenzione del commissario Vincenzo Macello, che

abbiamo trovato aperto al confronto e alle soluzioni proposte dal territorio – aggiungono

il sindaco e l’assessore di Manoppello

Giorgio De Luca e Giulia De Lellis – abbiamo portato un progetto concreto

che prevede una rielaborazione ed attualizzazione dello studio di Variante

Interporto del 2007, riletto con i criteri e gli obiettivi progettuali di oggi.

Abbiamo ribadito che è fondamentale abbandonare un progetto improponibile e

dannoso che comporterebbe per l’intero abitato dello Scalo insostenibili

problematiche di inquinamento da rumore e di interferenza, in una zona già

vessata dalla presenza di ben due passaggi a livello posti lungo importanti

direttrici di collegamento cittadino. A Macello, abbiamo sottolineato che siamo

a favore del progetto di raddoppio e che non vogliamo arretrare proprio in

questo momento storico in cui ci sono le risorse, ma che è fondamentale

allocare il nuovo tracciato ferroviario in affiancamento e potenziamento di

quello esistente all’Interporto, con la conseguente dismissione dell’attuale

linea ferrata che attraversa il centro abitato – Continuiamo, dunque, a chiedere

in tutte le sedi lo spostamento della ferrovia dallo Scalo all’Interporto che,

come assicurato oggi da Macello, sarà inserito tra le ipotesi in seno al

Dibattimento Pubblico e studiato con la dovuta attenzione. Ci affidiamo ora ai

prossimi step e all’analisi tecnica con l’auspicio che l’opera pubblica possa

essere realizzata rispettando le istanze dei territori e con la migliore

soluzione possibile”.

