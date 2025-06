Chieti, Venerdì 13 giugno torna la Notturna città di Chieti.

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Chieti, 9 giugno 2025 – Si svolgerà venerdì 13 giugno dalle ore 17 la gara podistica non competitiva di 0,500, 1, 1,5, 3, 9,6 chilometri e la non competitiva di 2,4 km aperta a tutti a cura dell’associazione sportiva dilettantistica US Acli Marathon Chieti CH044, con il patrocinio del Comune – Il Trofeo, giunto alla 25esima edizione, rientra nel calendario Corrimaster Fidal, Us Acli, Uisp, ha il patrocinio della Regione Abruzzo e del Comune di Chieti, del Coni e della Fidal. Inoltre la società organizzatrice ha coinvolto anche il Crad dell’Università d’Annunzio e l’associazione Tratturo a sostegno del reparto di radioterapia oncologica dell’Ospedale di Chieti – aggiunge la nota pubblicata. Stamane la presentazione al Grande Albergo Abruzzo con i motori organizzativi, il direttore generale dell’Ateneo Paolo Esposito, il professor Domenico Genovesi del Reparto di Radioterapia Oncologica Pediatrica, associazione Tratturo e Le Acli e l’assessore allo Sport Manuel Pantalone e il presidente del CONI Chieti Massimiliano Milozzi – precisa la nota online. “È bello che i 25 anni della Notturna città di Chieti scocchino durante l’anno di Chieti Città europea dello Sport 2025 – così l’assessore allo Sport Manuel Pantalone – . Lo siamo diventati grazie al grande lavoro di marketing territoriale e promozione turistica del territorio che in questi anni abbiamo coniugato alla realtà consentendoci di riabilitare tutti gli impianti sportivi della città perché possano essere resi fruibili – precisa il comunicato. La famiglia dello sport è la squadra che anima la Notturna e tutte le realtà attive sul territorio – riporta testualmente l’articolo online. Lavoriamo per dare alla città per dare strutture efficienti, rivitalizzando impianti all’abbandono da anni: come il campo di San Martino per cui c’è una manifestazione di interesse per la gestione; come lo Stadio Angelini di cui abbiamo appena ripreso la gestione diretta dello Stadio e che ha visto interventi di oltre 400mila euro effettuati negli anni; o il Pala Colle dell’Ara dov’è stato appena definito l’efficientamento energetico con fondi PNRR; i nuovi scenari per il pala Santa Filomena, con l’oculata gestione della Figh e gli interventi annunciati insieme alla Proger per aree adiacenti; tanti lavori di riqualificazione svolti e in corso, perché lo sport potesse ripartire, dal campetto della Villa allo stadio del rugby alla cittadella che sta nascendo a Chieti Scalo, a un passo dallo Stadio che presto inaugureremo – riporta testualmente l’articolo online. Dobbiamo fare un unico gioco di squadra come ci insegna lo sport, ora più che mai e la Notturna è un’altra felice espressione della sinergia fra Amministrazione e mondo dello sport cittadino – aggiunge testualmente l’articolo online. Sicuramente la maratona in notturna è uno degli eventi sportivi più attesi e partecipati di Chieti, che si svolge dentro il centro storico, animandolo con il pubblico e sfide aperte a tutti – precisa il comunicato. Sarà un movimento che porterà beneficio anche all’economia della città, come sempre auspichiamo che accada ogni volta che organizziamo una manifestazione sportiva, per questo invitiamo la città a partecipare, perché oltre la competizione a cui hanno risposto tantissimi atleti in arrivo anche da fuori regione, c’è la passeggiata, che è abbordabile per chiunque, grande o piccino, atleta o non atleta – Una giornata speciale di sport e fruizione”. “La manifestazione sportiva attraverserà il centro storico – illustra il patron Pietro Perrucci, organizzatore dell’evento – . Parteciperanno atleti di lungo corso in arrivo anche da altre regioni – precisa la nota online. Il circuito è noto, composto da 4 giri per complessivi 10 km circa, costruiti anche per far conoscere la città. Si tratta di una gara podistica nazionale inserita nei grandi circuiti Istituzionali iper la grande mole di partecipanti delle scorse edizioni, che accoglievano anche fino a mille concorrenti provenienti da diverse regioni Italiane, amatori, ma anche grandi campioni di livello internazionale – Il 25ennale ricorre oggi nell’anno di Chieti Città Europea dello Sport, cosa che ci rende orgogliosi, anche perché abbiamo appena ricordato il quarantennale del Marathon Chieti nato da un’idea del dottor Donato Pasquarelli – precisa il comunicato. Resta l’importante sodalizio solidale con il professor Domenico Genovesi, Direttore del Centro di Radioterapia Oncologica e con Paola Di Renzo, presidente della Onlus “Il Tratturo una strada per la vita” per la realizzazione del progetto che supporta l’attività di questo importante reparto – recita il testo pubblicato online. Per il servizio di sicurezza sarà operativo il CISOM, anche con uno stand medico con personale sanitario e i sanitari rileveranno pressione arteriosa e saturazione ossigeno rilasciando un documento con i dati rilevati – precisa la nota online. Oltre alla gara podistica resta la passeggiata per i non tesserati, amanti della salute e della vita sana, un solo giro del percorso – L’appuntamento per il ritrovo è fissato alle ore 18,00 alla Villa Comunale di Chieti ove sarà allestito anche il banco per ritiro pettorali – precisa la nota online. Ai vincitori verranno consegnate le coppe e i riconoscimenti per ogni settore di riferimento – recita il testo pubblicato online. I primi cinque trofei saranno offerti dall’Università d’Annunzio parte attiva con il Crad e presenza per noi importantissima”. Ritrovo – riporta testualmente l’articolo online. Ore 17.00 villa comunale – Alle ore 18.00 si inizierà con le gare giovanili tutto all’interno della Villa e alle 19 dopo aver fatto il controllo di ricognizione del percorso ci sarà la partenza della gara competitiva e in coda la passeggiata – si apprende dal portale web ufficiale. Percorso – aggiunge testualmente l’articolo online. Sarà identico a quello dello scorso anno: 4 giri cronometrati ognuno di 2,400 km per un totale di 9,600 km. Per i podisti sarà possibile controllare i propri tempi rispetto all’anno precedente – Partenza e arrivo alla Villa Comunale; viale IV Novembre, Trinità, Corso Marrucino (prima della fontana a sin.) piazza dei Templi Romani, via Priscilla, via Ravizza, via Porta Napoli, via Pianel, via Ricci e Villa comunale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Parcheggi – precisa il comunicato. Si potrà sostare gratuitamente in via Vernia e via XXIV Maggio esponendo il permesso della società. Premi di categoria – si apprende dal portale web ufficiale. Verranno premiati i primi cinque di categoria –

