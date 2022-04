Chieti, Venerdì al Marrucino lo spettacolo “Alice”

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:

Chieti,

27 aprile 2022 – Attesa prima, venerdì 29 al Teatro Marrucino di Chieti per lo

spettacolo “Alice”, a cura dell’Associazione Teatrale

“Shakespeare in sneakers”. Si tratta di una pièce liberamente tratta da “Alice

nel paese delle meraviglie” e “Attraverso lo specchio”, di Lewis Carroll, con

la traduzione e testo di Veronica Pace, che andrà in scena venerdì 29 maggio alle

ore 21. Lo spettacolo è patrocinato dal Comune di Chieti e stamane è stato

presentato dall’autrice e regista Veronica Pace, insieme al vicesindaco e

assessore alla Cultura Paolo De Cesare –

“Sono molto felice di questa prima,

perché Alice è uno spettacolo speciale che coinvolge e invita a una riflessione

importante sul mondo e sulle identità – così Paolo De Cesare – Uno spettacolo

corale, come lo sono tutte le imprese artistiche di questa associazione di cui

è motore Veronica Pace, che parla ai giovani e lo fa con idee e linguaggi nuovi

e sempre al passo con i tempi”.

“Liberamente

tratto da “Alice nel paese delle meraviglie” e “Attraverso lo specchio” di

Lewis Carroll, “Alice” è frutto di due anni di intensissimo lavoro da parte

dell’autrice e regista Veronica Pace e degli attori e delle attrici

dell’Associazione Teatrale “Shakespeare in sneakers” – illustra l’autrice e

regista Veronica Pace – Pur mantenendo i personaggi e i tratti narrativi

principali dell’opera di Carroll, lo spettacolo se ne discosta profondamente – si apprende dalla nota stampa. “Alice” viaggia su due piani, o meglio, tra

due mondi: il mondo reale (sopramondo) e il mondo di fantasia (sottomondo).

La storia si

svolge in un manicomio, dove la protagonista è ricoverata in quanto affetta da

disturbo dissociativo dell’identità, a causa del quale percepisce il mondo in

maniera distorta – La sua patologia è la conseguenza di un trauma subito

nell’infanzia, trauma che ha rimosso nascondendosi in un mondo di sogno

costruito ad hoc dalla sua mente – Per Alice l'ospedale psichiatrico è solo la cornice fisica di questo mondo fantastico –

cornice fisica di questo mondo fantastico – Dietro a creature stravaganti e al

“mondo delle meraviglie” si nasconde quindi un segreto oscuro, e sogno, incubo

e realtà si uniscono e si confondono inesorabilmente – Attraverso questo

groviglio emotivo, Alice valica i confini del suo dolore e comincia un percorso

di consapevolezza – Gli spettacoli di "Shakespeare in sneakers" sono sempre

stati caratterizzati da un impatto visivo molto forte, e "Alice" non è da meno –

Le scenografie sono ridotte al minimo per lasciare che siano le performance a

riempire lo spazio scenico, e l’intensità, il colore e la direzionalità delle

luci che accompagnano i vari momenti della storia sono stati studiati per

ottenere il maggiore effetto narrativo – Nel silenzio assordante della malattia,

emergono nenie e colonne sonore al confine tra inquietudine e meraviglia, in

cui a prevalere sono le voci dei personaggi – "Alice" è senza dubbio figlio del

periodo di confinamento dovuto alla pandemia di covid-19 che l’autrice ha

passato a scrivere ininterrottamente – La sensazione di precarietà, incertezza,

paura e claustrofobia che ha investito il mondo ha sicuramente contribuito alla

stesura di un’opera drammaturgica a tratti estenuante, in cui il dissidio umano

e lo sconforto la fanno da padrone – Pur essendo uno spettacolo psicologico e

sociale, “Alice” è anche e soprattutto un’elegia di rivalsa, una delicata

poesia d'amore e di bisogno – La sofferenza catartica della protagonista, per

anni soffocata nel mondo della fantasia, la travolge, mandando in cortocircuito

quel meccanismo di difesa che l’allontanava da se stessa – La storia di Alice

diventa emblema della crudeltà del mondo, ma ci mostra come anche nei luoghi

più oscuri la luce riesca a squarciare le tenebre grazie all’amore, la forza

più universale”.

Per il tema

trattato e il linguaggio utilizzato, lo spettacolo non è adatto ai minori di 14

anni.

I biglietti sono

disponibili su www.ciaotickets.com, nei

rivenditori autorizzati CiaoTickets e al botteghino del Teatro Marrucino –

Cast

Alice

“sopramondo”: Alice Tonelli,

Alice

“sottomondo”: Anna Tonelli,

Bianconiglio:

Riccardo Pellegrini,

Dum: Francesco

Salvatore,

Dì: Asia

Gasbarri,

Regina Bianca:

Serena Sablone,

Ghignagatto:

Eugenia Malandra,

Cappellaio Matto:

Lorenzo Di Credico,

Lepre Marzolina:

Noemi Valentini,

Ghiro/Piccione:

Elena Flocco,

Duchessa: Carla

Di Renzo,

Cuoca: Alessia

Criber,

Gi: Giada

Marchesani,

Psichiatra:

Veronica Pace –

L’Associazione

Teatrale “Shakespeare in sneakers”

È stata

formalmente costituita nel 2017, ma è il risultato di un percorso progettuale

che Veronica Pace ha avviato nel 2009, con una serie di laboratori teatrali

organizzati all'interno del Liceo Classico "G.B.Vico" di Chieti – L'esito

estremamente felice di questi laboratori ha permesso a Veronica di trasformare

un progetto scolastico in una realtà teatrale professionale dove il percorso

attoriale si affianca al lavoro di drammaturgia e nuove scritture – Nel corso

degli anni molteplici sono stati i riconoscimenti e le partecipazioni a

festival e rassegne, tra i quali:

“Le figure

retoriche” riceve un Encomio dalla Regione Abruzzo e l’invito dal Presidente

della Repubblica Napolitano al Quirinale per la Cerimonia di apertura dell’anno

scolastico 2013 – 2014;

“I Love Litaglia”

partecipa a “VOCe AZIONE CIVILE”, il primo Festival italiano d’arte giovanile a

contenuto civile (Savigliano), e la Rassegna “Verso nuovi Orizzonti” (Cuneo).

Nel 2017 riceve il premio “La valigia di Cartone”, riconoscimento che viene

dato a chi con il proprio lavoro e con il proprio impegno ha contribuito a

valorizzare la storia della nostra emigrazione;

Nel 2017

“#Antigone” è selezionato dall’INDA per partecipare al Festival Internazionale

del Teatro Classico dei Giovani a Palazzolo Acreide (Siracusa);

Nel 2017 il

monologo “Ugolino” viene premiato al Concorso nazionale “Leggere Dante Oggi”;

Nel 2020

l’Associazione riceve un encomio da parte del Prefetto della Provincia di

Cheti, Giacomo Barbato in occasione della partecipazione alla cerimonia

ufficiale in Prefettura per il “Giorno della Memoria”;

“Sogno di una

notte di mezza estate” viene inserito nella rassegna “I Borghi e la Memoria”,

vincitrice del Progetto speciale FUS 2021.

Veronica Pace

Veronica Pace è

un'attrice, regista ed autrice teatrale – Si forma al DAMS di Bologna con C.

Meldolesi, G. Scabia, A. Picchi, G. Azzaroni, per citarne alcuni, laureandosi

con il massimo dei voti – Negli Stati Uniti perfeziona il Metodo Strasberg con

A. Werba e la Tecnica Meisner con A. Gordon. Lavora, tra gli altri, con J.

Malina, G. Brackett, Spike Lee, Pupi Avati e A. Foà. Da attrice arriva alla

semifinale del Premio Scenario con il progetto “Amghar 13.11.74”. Come autrice

riadatta per la scena alcune importanti opere letterarie e scrive drammaturgie

inedite – Le conferiscono il premio "La Valigia di Cartone" per la

valorizzazione della storia dell'emigrazione italiana nel mondo – Dal 2009 si

occupa di teatro nelle scuole dove riesce a trasformare un progetto scolastico

in una realtà teatrale professionale: fonda così “Shakespeare in sneakers”.

