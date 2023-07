Chieti, Venerdì alla Villa torna il Secret Party, serata gratuita di musica e degustazioni contro la guerra nell’area di Villa Frigerj

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Chieti, 4 luglio 2023 – Si chiama Secret Party, il party House che si terrà venerdì 7 luglio alla Villa Comunale Chieti nella parte alta antistante Villa Frigerj. Un evento gratuito, patrocinato dal Comune e presentato stamane in Comune dal sindaco Diego Ferrara, con il vicesindaco e assessore agli Eventi Paolo De Cesare, l’assessore al Commercio Manuel Pantalone, il consigliere comunale Valerio Giannini, Alessandro Cardellicchio motore di Tv Shock che organizza il party, il titolare del ristorante Pirata RistoKing che si occuperà delle degustazioni – precisa la nota online. Alle 19 è prevista l’apertura dell’evento enogastronomico con assaggi di prodotti locali e vini Chiusa Grande, a partire dalle ore 20:00 al via il Dj set con Gianluca de Tiberiis e i resident Louie Vertigo, Alex Kard, Soul Chapter, Edoardo – recita il testo pubblicato online. “Intrattenimento per una giusta causa, quella di sensibilizzare contro la guerra, cosa che ci ha convinto a sostenere l’evento a cui speriamo aderiranno in tanti – così il sindaco Diego Ferrara – Siamo lieti che attraverso questa iniziativa si dia spazio anche a talenti teatini, che hanno la passione per questo genere di musica e lo coltivano per il divertimento della città, associandolo a una motivazione seria e condivisa – Diamo un benvenuto a tutti coloro che portano qualcosa in più alla città e alla cultura e che consentirà la maggiore scoperta e fruibilità della parte alta della Villa”. “Siamo felici di aver supportato questo evento con i nostri mezzi e le nostre possibilità – aggiunge il vicesindaco e assessore Paolo De Cesare – perché quella del risanamento è una stagione nuova e sebbene non ci consenta di fare tutto, ci dà la possibilità di aprire le porte ad eventi interessanti, qual è il Secret Party. Il tema del contrasto alla guerra ci vede del tutto vicini all’organizzazione, lo peroriamo con musica ed enogastronomia che sono ingredienti della buona riuscita e siamo sicuri che possa essere foriera di altri appuntamenti”. “È un’iniziativa che certifica una fitta attività associativa presente nella nostra città, insieme a una tematica sociale di grande rilievo – così l’assessore Manuel Pantalone – Compito di un’amministrazione è sensibilizzare e facilitare, rendendole possibili tali iniziative, perché uniscono alla musica le tipicità dei nostri territori – aggiunge la nota pubblicata. Ci sono tutte le caratteristiche affinché ci sia tanta partecipazione, come ha dimostrato anche l’evento con i vignaioli teatini a Piazza Malta – viene evidenziato sul sito web. Chieti è vocata per questo format, a cui daremo spazio e voce, perché fa respirare l’economia della città, rendendola attrattiva come dimostrano i dati”. “È un piacere supportare l’evento perché come sempre riteniamo le associazioni e gli imprenditori il vero motore della città e solo collaborando con loro si potrà dimostrare che Chieti è una città vitale – così il consigliere Valerio Giannini – L’arte musicale si unisce a quella enogastronomica con il Dj Gianluca De Tiberis e l’evento sarà ripetuto con altri talenti locali per tutta l’estate – si apprende dalla nota stampa. Speriamo quindi in un buon inizio”. “Make love not war è un evento contro la guerra nato a seguito di un evento che aveva visto proprio la Villa comunale come scenario, perché è un posto fantastico e ci piace l’idea di animarla nelle ore notturne con musica e divertimento sano – così Alessandro Cardellicchio, motore del party – Cominciamo con la nostra risposta alla guerra, il primo tema dei quattro appuntamenti che prenderanno vita durante la stagione è questo, lo facciamo in musica, dando spazio a una serie di Dj a “km zero”, validissimi professionisti che da anni si dedicano a questa passione – si apprende dalla nota stampa. Rappresentano una delle qualità della città, come lo è anche il lato delle degustazioni, che sarà possibile fare: per il cibo sono affidate al Pirata Ristoking di Chieti e per i vini avremo Chiusa Grande – si apprende dalla nota stampa. Insomma, una festa old school e speriamo possa essere un momento di spensieratezza per tutti”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal Comune teatino e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.chieti.it