Chieti, Verso un Sistema Integrato: Al via la Formazione 0-6 per gli educatori e insegnanti della scuola dell’infanzia Chieti e Vasto

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:L’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Chieti, Dr.ssa Anna Teresa Giammarino COMUNICA l’avvio del progetto formativo integrato 0–6 anni, promosso dal Comune di Chieti nell’ambito delle politiche educative rivolte al sistema integrato di educazione e istruzione – si apprende dalla nota stampa. Il progetto è stato sviluppato con il contributo del Comitato Tecnico Scientifico e con il coinvolgimento dell’Istituto degli Innocenti, che curerà direttamente l’attuazione delle attività formative – si apprende dalla nota stampa. In particolare, si rappresenta che sono in partenza il primo e il terzo modulo formativo per il territorio provinciale, rivolti agli operatori dei servizi educativi, al personale scolastico e ai soggetti interessati al rafforzamento delle competenze nel segmento 0–6, secondo un approccio integrato e multidisciplinare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il progetto si propone di: qualificare l’offerta educativa nella fascia 0–6 anni; favorire l’integrazione tra servizi educativi e scuola dell’infanzia; promuovere metodologie innovative e inclusive; sostenere la formazione continua degli operatori del settore – recita la nota online sul portale web ufficiale. A tal fine, si trasmette il link alla landing page contenente: il programma dettagliato dei moduli formativi; le modalità di partecipazione; il modulo di adesione per la candidatura: https://bright-empanada-c91127.netlify.app/

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal Comune di Chieti e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 10, anche mediante il sito internet del Comune di Chieti, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.chieti.it