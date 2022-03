Chieti, Vetro vietato in occasione delle partite casalinghe del Chieti

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:

Chieti, 11 marzo 2022 – Vendita e

somministrazione di bevande in contenitori di vetro o metallici sono vietate in

occasione delle partite casalinghe del Chieti, all’interno e in prossimità

dello Stadio Angelini, da parte di commercio fisso e ambulante – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Questo dispone

l’ordinanza firmata oggi dal sindaco Diego Ferrara e che entrerà in vigore

domenica, con la partita contro la Vastese

“Un provvedimento che recepisce

le indicazioni del tavolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, indispensabile

a ché tutto si svolga nella massima sicurezza – così l’assessore allo Sport e

Commercio Manuel Pantalone – La

somministrazione delle bevande potrà essere effettuata esclusivamente in

bicchieri di plastica leggera o di carta, o in bottiglie di plastica aperte e

prive di tappo – aggiunge testualmente l’articolo online. L’ordinanza riguarderà solo alcune strade quali: viale Abruzzo,

dal civico numero 140 al civico numero 569, via Amiterno, via Tirino, via

Feltrino – riporta testualmente l’articolo online.

