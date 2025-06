Chieti, via alla bonifica dell’area ex Conceria CAP dopo anni dalla caratterizzazione della zona

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Chieti, 20 giugno 2025 – Sì della Giunta con deliberazione immediatamente eseguibile, alla sottoscrizione con la Regione Abruzzo della bonifica dell’area ex Conceria CAP, sito inserito nel SIR “Chieti Scalo”, per un importo complessivo di 4.300.000 euro – recita il testo pubblicato online. La bonifica dell’ex conceria CAP sarà ora inserita nel Programma triennale e annuale dei lavori pubblici e nel Bilancio 2025-2027 del Comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Chieti riparte anche dal diritto alla salute, al territorio e alla qualità della vita – così il sindaco Diego Ferrara, con gli assessori ad Ambiente e Sanità Chiara Zappalorto e Fabio Stella – . Si tratta di un provvedimento storico, a lungo atteso – recita il testo pubblicato online. Dopo anni dalla caratterizzazione del sito, si avvia finalmente la fase di bonifica di un’area da troppo tempo abbandonata – si apprende dal portale web ufficiale. È un’azione per il bene della città perché riguarda terreni della zona industriale da decenni contaminati, che hanno compromesso uno sviluppo civile, ambientale e produttivo di tutta l’area e della città, che anche a causa di questo ha visto calare l’attrattività della sua zona industriale, in passato una delle più produttive e importanti d’Abruzzo e oggi, per la rilevanza degli insediamenti presenti, di riferimento anche a livello internazionale – si apprende dalla nota stampa. Stiamo parlando di un Sito di Interesse Regionale di cui la bonifica della ex conceria è una parte importante – recita la nota online sul portale web ufficiale. Abbiamo scelto di assumerci una grande responsabilità, ma anche un onere visto che la nostra macchina amministrativa è in affanno per rimarginare le ferite provocate dalle amministrazioni passate e nonostante lo stato di dissesto dell’ente, tutto questo per avviare una procedura complessa ma doverosa – si legge sul sito web ufficiale. E lo facciamo per dare finalmente risposta alla comunità di Chieti Scalo: questo è un altro tassello che si aggiunge anche all’altra vicenda della zona industriale legata alle polveri gialle di via Custoza, zona Trafilerie, anche in questo caso abbiamo dato un contributo determinante – recita la nota online sul portale web ufficiale. Le polveri gialle, le criticità ambientali, il degrado, sono stati per anni ignorati – precisa il comunicato. Oggi, con l’ex conceria, si apre una nuova stagione: nessuno prima si era mai fatto carico di questa bonifica, né della rigenerazione urbana e ambientale di un’area così compromessa – si legge sul sito web ufficiale. Il Comune di Chieti, ora ufficialmente soggetto attuatore in sostituzione dell’ARAP, metterà in campo le proprie strutture per attualizzare il progetto, avviare i lotti funzionali previsti e restituire salubrità, sicurezza e prospettive a Chieti Scalo, grazie ai fondi FSC 2021-2027, previsti dall’Accordo per la Coesione con la Regione Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Un risultato che premia l’impegno e che rappresenta un punto di svolta verso una visione urbana che coniuga salute pubblica, ambiente e sviluppo sostenibile – recita la nota online sul portale web ufficiale. È un risultato che premia l’ostinazione di questa Amministrazione, che ha cercato una strada percorribile mossa dalla la volontà di cambiare davvero le cose”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal Comune di Chieti e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.chieti.it