Chieti, via alla rivoluzione: arriva Silva, tre colpi per la svolta

Il momento del Chieti resta delicato. Il 3-1 incassato allo stadio “Guido Angelini” contro l’Ostiamare, nella tredicesima giornata del girone F di Serie D, ha rappresentato il quinto ko consecutivo per i neroverdi e ha lasciato la squadra ferma a quota 12 punti nelle zone basse della classifica. La capolista ha consolidato il proprio primato, mentre in casa teatina cresce la consapevolezza che serva un cambio di passo deciso per invertire la rotta.

Contro l’Ostiamare il Chieti ha provato a restare in partita, ma le reti degli ospiti e l’inferiorità numerica hanno indirizzato la gara. Il gol nel finale di Cascio ha reso meno pesante il passivo, senza però cambiare il giudizio su una fase di campionato complessa, nella quale sono mancati continuità di risultati e certezze dal punto di vista difensivo e offensivo.

La società aveva già lanciato un primo segnale forte all’inizio di novembre con il cambio in panchina: dopo la sconfitta contro il San Marino, Francesco Del Zotti è stato esonerato e la guida tecnica è stata affidata a Massimo Silva, tecnico esperto con una lunga carriera tra Serie C e Serie D e reduce da una salvezza importante a Notaresco. L’obiettivo è chiaro: mettersi alle spalle le difficoltà delle ultime settimane e costruire un Chieti più solido, capace di risalire la classifica nel medio periodo.

Alla svolta tecnica si è affiancata una vera e propria rivoluzione di mercato. Dopo le partenze di Ceccarelli e Busatto, è arrivata anche la separazione con l’attaccante Daniel Giampaolo, che ha rescisso il contratto con il club neroverde. In uscita si è chiuso così un ciclo, condizionato da problemi fisici e da poco minutaggio per alcuni elementi del reparto avanzato. Parallelamente, la società sta lavorando su tre innesti per rilanciare la squadra: un esterno offensivo duttile, una punta centrale chiamata a dare peso e profondità all’attacco e un giovane portiere che va ad arricchire il gruppo degli estremi difensori.

Uno dei nomi già ufficializzati è quello di Gabriel Tanas, portiere classe 2006 di origine moldava, reduce dall’esperienza all’Ischia e considerato un profilo interessante in prospettiva. Il suo arrivo si inserisce in una linea che punta a mixare esperienza e giovani con margini di crescita, nella speranza di trovare nuove energie anche a livello di spogliatoio.

Sul fronte uscite, non è escluso che possano esserci ulteriori movimenti: secondo alcune indiscrezioni di mercato, il centrocampista Tomas Grandis sarebbe finito nel mirino del Giulianova, alla ricerca di rinforzi in mezzo al campo. Al momento si tratta di un interesse, ma è un segnale di come il Chieti resti al centro delle attenzioni in questa fase di aggiustamenti.

Nelle prossime settimane la parola passerà al campo. Per i neroverdi la priorità sarà interrompere la serie di risultati negativi, ritrovare solidità difensiva e dare continuità alle prestazioni, mettendo a frutto l’esperienza di Silva e l’entusiasmo dei nuovi arrivi. La stagione è ancora lunga e il margine per risalire c’è, ma serviranno compattezza, equilibrio e una risposta concreta fin dai prossimi impegni di campionato.