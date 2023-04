Chieti, Via Arenazze, continuano i sondaggi sull’area interessata dal dissesto idrogeologico

- Advertisement -

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Chieti, 28 aprile 2023 – Sarà la PM sondaggi e consolidamento di Loreto Aprutino a condurre ulteriori indagini geognostiche necessarie alla progettazione dell’intervento di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria delle aree a rischio frana o idraulico del viadotto, Santa Maria e via Arenazze, finanziato con fondi ministeriali – precisa la nota online. “Portiamo avanti gli impegni presi con la comunità a tutela di un territorio che è più fragile di altre parti della città e che merita attenzione costante – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore ai Lavori Pubblici Stefano Rispoli – Questi studi sono importanti perché daranno seguito al percorso intrapreso dall’Amministrazione comunale per la lotta al dissesto idrogeologico e il controllo del territorio interessato, consentendo la realizzazione delle prime opere di mitigazione del rischio – recita il testo pubblicato online. L’amministrazione sta facendo inoltre ulteriori passi avanti sia per migliorare il monitoraggio dell’area sia per reperire ulteriori finanziamenti necessari alla sicurezza del versante – si apprende dalla nota stampa. A tal fine l’interlocuzione serrata con la Protezione Civile Regionale è di vitale importanza – viene evidenziato sul sito web. Molto dobbiamo fare ancora per circoscrivere la situazione e affrontarla con tutti gli strumenti adeguati, ma siamo determinati a farlo, dando continuità al lavoro in essere”.

