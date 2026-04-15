Chieti, via Fieramosca sotto attacco: Colantonio chiede controlli h24 per contrastare furti e vandalismo

Chieti. Furti e atti di vandalismo in via Fieramosca, Colantonio: solidarietà ai residenti, necessari controlli h24

La situazione in via Anelli Fieramosca, a Chieti, sta diventando insostenibile a causa dei continui furti e degli atti di vandalismo, in particolare ai danni delle abitazioni evacuate a seguito dell’ultima ondata di maltempo. Da giorni, delinquenti comuni e tossicodipendenti si introducono negli appartamenti, bivaccando, arrecando danni e rubando tutto ciò che trovano. Ai proprietari e ai residenti della zona, presi letteralmente di mira, va la solidarietà di Mario Colantonio, candidato sindaco di Lega e Azione Politica alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio.

“Le forze dell’ordine ci sono e anche oggi sono riuscite a bloccare l’autore di un furto, recuperando, proprio nei pressi della palazzina evacuata, la refurtiva. Un sentito ringraziamento va nello specifico alla Polizia di Stato, alla squadra volante, che ha già portato a termine un’operazione con esito positivo, e a tutta la questura di Chieti. La presenza loro e dei carabinieri è costante e gli interventi tempestivi, ma purtroppo non basta. I furti continuano a ripetersi in maniera sistematica. È necessario, quindi, adottare ulteriori misure di controllo h24 sullo stabile, anche attraverso l’installazione di sistemi di videosorveglianza. I cittadini di via Fieramosca non possono essere lasciati soli dall’amministrazione comunale”.

La situazione preoccupante denunciata da Colantonio richiede interventi immediati e incisivi per garantire la sicurezza e la tranquillità dei residenti del quartiere. Confrontarsi con il problema dei furti e degli atti vandalici è una priorità che deve essere affrontata con determinazione, al fine di tutelare la comunità e prevenire ulteriori episodi spiacevoli.

Il candidato sindaco ha lanciato un appello affinché l’amministrazione comunale si faccia carico della situazione e adotti le misure necessarie per porre fine a questa serie di episodi, che stanno generando paura e insicurezza tra i residenti di via Fieramosca. Solo attraverso un’azione coordinata e costante si potrà garantire la sicurezza e la tranquillità di tutti i cittadini.

La richiesta di implementare controlli costanti e sistemi di videosorveglianza è un passo fondamentale per contrastare efficacemente il fenomeno dei furti e degli atti vandalici, garantendo ai residenti la protezione di cui hanno bisogno. La collaborazione tra le forze dell’ordine e l’amministrazione comunale è indispensabile per trovare soluzioni concrete e durature a una situazione che sta mettendo a repentaglio la sicurezza e la serenità di una intera comunità. L’appello di solidarietà di Colantonio si traduce in una chiamata all’azione per risolvere questo grave problema che affligge via Fieramosca.