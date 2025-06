Chieti, Via Gran Sasso, continuano i lavori.

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Chieti, 6 giugno 2025 – “Continuano gli interventi di messa in sicurezza su via Gran Sasso – riporta testualmente l’articolo online. Oltre al dissesto economico e finanziario, l’Amministrazione è in trincea dal primo giorno anche su quello idrogeologico che vede opere in corso nel quartiere di Santa Maria per 2 milioni di euro”, così il sindaco Diego Ferrara con l’assessore ai Lavori pubblici Stefano Rispoli – precisa la nota online. “Attualmente è in corso di realizzazione la chiodatura della scarpata che si trova nella zona che si affaccia sul fosso Santa Chiara lato via Arenazze – spiegano sindaco e assessore – Sul fronte operativo continuano i monitoraggi ed entra vivo il cantiere per le prime opere di mitigazione del rischio su Viale Gran Sasso con la realizzazione di nuove paratie per la messa in sicurezza stradale del tratto del viale verso piazza Falcone e Borsellino – riporta testualmente l’articolo online. Un impegno forte che conduciamo con convinzione insieme alla struttura comunale e in sinergia con la Protezione civile, l’Università e tutti i tecnici che ci stanno supportando in questa azione che richiede attenzione, cura e metodo – Con l’Ateneo stiamo sottoscrivendo un accordo di collaborazione tecnico-scientifica, per la redazione di un piano di monitoraggio da 300.000 euro, che ci consentirà di avere sempre aggiornata la situazione, con un importante supporto tecnico – Speriamo inoltre di dare presto risposte a più lungo termine grazie all’interlocuzione iniziata con il Governo tramite il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci che sta vagliando il piano degli interventi necessari non solo a tamponare l’emergenza e a riconoscere i giusti indennizzi a chi ha perso casa e investimenti, ma anche per il futuro di una zona fragile della nostra città”.

