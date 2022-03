Chieti, Via Gran Sasso e via Arenazze, oggi mancherà l’acqua dalle 14 alle 17.

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Chieti, 4 marzo 2022 – Nel

pomeriggio di oggi mancherà l’acqua nella zona di via Arenazze e via Gran Sasso

dalle ore 14 alle ore 17. Si tratta di una sospensione del flusso idrico

motivata dai sondaggi che l’Aca sta compiendo stamane di concerto con il Comune

sulle reti a servizio delle due vie, per intercettare le perdite che

interessano la zona –

“Una ricerca necessaria per

capire come incanalare meglio le acque della rete potabile e di quella delle

acque bianche, in modo che non vadano a influire con la sensibile composizione

geologica della zona – chiariscono il sindaco Diego Ferrara con gli assessori ai Lavori Pubblici Stefano Rispoli e all’Ambiente Chiara Zappalorto – È nostra intenzione

monitorare strettamente la situazione di queste due strade, a tal fine abbiamo

richiesto e ottenuto anche le prime importanti risorse regionali che useremo

per arginare il rischio di dissesto geologico che interessa l'area. Il sopralluogo

di oggi ci auguriamo ci consenta di capire meglio la dinamica delle acque e

intervenire. L'Aca farà delle prove sulla rete per seguire i flussi e

individuare le perdite, che una volta emerse potranno essere ridotte con

beneficio di tutta la situazione geologica della zona”.

