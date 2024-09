Chieti, Via libera dal Ministero dell’Interno all’approvazione del Bilancio stabilmente riequilibrato.

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Chieti, 26 settembre 2024 – È positivo il parere del Ministero dell’Interno per l’approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato presentato dall’Amministrazione al dicastero per le verifiche richieste dalla procedura di dissesto finanziario – recita il testo pubblicato online. La notizia è stata ufficializzata oggi da una nota del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, Direzione centrale della finanza locale, uffici competenti in finanza locale e per il risanamento degli enti locali dissestati che informa l’Ente del fatto che: “La Commissione per la stabilità finanziaria riunitasi il 25 settembre u.s. ha espresso parere favorevole all’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per gli anni 2023/25 presentata dal Comune”. “Si tratta di una buona notizia per la città, segno che il lavoro messo in campo è stato ritenuto valido ed efficace ad affrontare il risanamento dei conti dell’Ente – così il sindaco Diego Ferrara, con il Presidente del Consiglio comunale Luigi Febo e l’assessora alle Finanze Tiziana Della Penna – . Una premura necessaria e richiesta dalla legge, il vaglio da parte ministeriale, perché si tratta del primo bilancio post dissesto, positiva, in quanto siamo arrivati al parere favorevole da parte del ministero, senza alcuna richiesta di modifiche che fosse ostativa al rilascio di questo importante nulla osta – Finisce qui un’attesa grande, quella del momento che segna un nuovo inizio per la città e per i suoi conti, a cui lavoriamo dal primo giorno del nostro mandato, fra mille difficoltà ed emergenze, dettate dalla condizione economica e finanziaria del Comune di Chieti – Aspettiamo ora il decreto di approvazione che ci sarà comunicato dalla Prefettura e che darà il via libera ai passi successivi, affinché si compiano tutti gli adempimenti relativi fino all’approvazione in Consiglio comunale – si apprende dalla nota stampa. Questo sarà il traguardo a cui guardare adesso e a cui auspichiamo di arrivare in tempi brevissimi – precisa il comunicato. Ringraziamo non solo il settore di riferimento per il grande lavoro svolto, ma tutto l’Ente: esecutivo, struttura, i consiglieri comunali, che hanno lavorato gomito a gomito affinché riuscissimo ad arrivare a questo risultato e che dovranno ora continuare a farlo in vista della definizione dell’iter che tornerà a coinvolgere l’Amministrazione tutta – si apprende dal portale web ufficiale. È forte l’esigenza di girare pagina per dare alla città opere, prestazioni e servizi capaci di risollevarla”.

