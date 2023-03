Chieti, Viaggio fra i cantieri. Scala mobile e Colonnetta

- Advertisement -

Chieti, 10 marzo 2023 – Continua il viaggio dell’assessore ai Lavori Pubblici Stefano Rispoli, sui cantieri in corso d’opera nella città. Due le tappe odierne, la prima riguarda il terminal, dove il cantiere per la sostituzione della scala mobile è entrato nel vivo, come lo è anche quello della Colonnetta, dove sono in stato avanzato anche i lavori di messa in sicurezza di una scarpata vulnerabile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “La scala mobile sarà smontata entro la fine di aprile, ci assicura la ditta che sta facendo un lavoro serrato e di grande precisione – illustra l’assessore Rispoli – Attraverso le gru saranno rimossi tutti i pezzi dell’infrastruttura, partendo dall’alto e questo accadrà ben prima dell’estate, per arrivare a una prima definizione dell’opera in autunno, a cui seguiranno, in base al cronoprogramma, altri mesi di lavori di aggiustamento prima della rimessa in funzione della scala mobile, dopo di che lavoreremo sul Terminal sottostante, per ammodernarlo e renderlo più rispondente alle esigenze della città e della mobilità in ingresso e uscita da Chieti, TPL compreso – Sulla Colonnetta si stanno definendo anche i lavori di messa in sicurezza del manto stradale a ridosso di una scarpata che aveva un cedimento rimasto all’abbandono per anni – aggiunge la nota pubblicata. I pali per arrestare lo smottamento sono stati fissati, presto saranno anche ripiantati gli olivi che è stato necessario rimuovere per agire senza creare danni alla vegetazione che si trova sull’area – si apprende dal portale web ufficiale. Finiti i lavori più invasivi, la mobilità, oggi regolata da un senso unico alternato, tornerà libera”.

