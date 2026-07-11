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Eventi e Cultura

Chieti: Violino Mon Amour con Roman Kim e Giuliano Mazzoccante a Palazzo De’ Mayo per Chieti Classica

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Nell’ambito della nona edizione di Chieti Classica, la musica torna a essere protagonista il 12 luglio con l’evento speciale “Violino Mon Amour” a Palazzo De’ Mayo. Il concerto vedrà la partecipazione straordinaria di Roman Kim, definito il “Paganini del nostro tempo”, e del Maestro Giuliano Mazzoccante al pianoforte. La serata sarà aperta da alcuni allievi del Maestro Kim.

Il direttore artistico Giuliano Mazzoccante ha dichiarato: “Ospitare un talento puro, originale e rivoluzionario come Roman Kim rappresenta un immenso orgoglio per Chieti Classica. Questo concerto offrirà una proposta di altissimo spessore, valorizzando la bellezza architettonica e storica di Palazzo De’ Mayo”.

Il festival è reso possibile grazie all’organizzazione di ArtEnsemble con il Comune di Chieti, l’alto patrocinio della Regione Abruzzo e della Provincia di Chieti, e il sostegno dei partner ufficiali: la Direzione Regionale dei Musei Nazionali Abruzzo – MiC, il Teatro Marrucino, i Musei Archeologici Nazionali di Chieti, l’Università degli Studi G. d’Annunzio di Chieti, la Fondazione Banco di Napoli, il Teatro Marrucino, il Museo Universitario ed il Convitto Nazionale G.B. Vico.

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