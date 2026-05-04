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Eventi e Cultura

Chieti: Visita iconografica a San Giustino con ArteMind e Associazione OltreMuseo, un percorso alla scoperta del Santo Patrono

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In occasione della Festa del Santo Patrono, l’Associazione ArteMind e l’Associazione OltreMuseo, in collaborazione con l’Azione Cattolica della Cattedrale di San Giustino, organizzano una visita guidata sabato 9 maggio alle ore 16.30 nella Chiesa di San Giustino di Chieti.

Durante la visita, la storica dell’arte Mariangela Terrenzio dell’Associazione OltreMuseo condurrà un percorso iconografico che illustrerà gli eventi salienti della vita di San Giustino, il Santo Patrono della città vissuto nel V secolo. La Cattedrale di Chieti è dedicata a San Giustino dall’XI secolo ed è considerato il primo vescovo ed evangelizzatore della città.

La figura di San Giustino è stata rappresentata in un rilievo dell’altare maggiore della cattedrale da Giuseppe Sammartino, indossante l’abito da monaco. La visita avrà inizio alle ore 16.30 nella Cripta della Chiesa di San Giustino e l’ingresso sarà libero per tutti i partecipanti.

La cittadinanza è invitata a partecipare a questa visita unica che permetterà di approfondire la conoscenza della storia e delle rappresentazioni iconografiche legate a San Giustino, una figura di grande importanza per la tradizione religiosa e culturale della città di Chieti.

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