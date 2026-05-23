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Chieti, webinar nazionale gratuito su Trust e Fondazioni come strumenti del Dopo di Noi

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Il webinar nazionale gratuito promosso da CONFAD APS sul tema “Trust e Fondazioni – Strumenti del Dopo di Noi” rappresenta un’importante occasione di approfondimento e formazione per le famiglie con disabilità.

L’evento, organizzato da CONFAD APS (Coordinamento Nazionale Famiglie con Disabilità), vedrà la partecipazione di esperti del settore che forniranno informazioni e strumenti utili per affrontare il delicato tema del “Dopo di Noi”.

Sabrina Angelini, Federico Di Felice e Di Michele, referenti regionali di CONFAD APS, hanno dichiarato: “Il nostro obiettivo è quello di offrire supporto e orientamento alle famiglie che si trovano ad affrontare la pianificazione del futuro dei propri cari con disabilità. Il webinar si propone di fornire conoscenze e strumenti pratici legati alla creazione di trust e fondazioni, al fine di garantire una tutela efficace a lungo termine”.

L’iniziativa si preannuncia come un’importante opportunità per approfondire tematiche legate alla pianificazione della successione e alla gestione del patrimonio in favore delle persone con disabilità.

La locandina dell’evento e il logo di CONFAD APS saranno forniti come supporto visivo per l’articolo.

Il webinar rappresenta dunque un’occasione preziosa per le famiglie che si trovano a fronteggiare il complesso tema del “Dopo di Noi”, offrendo strumenti concreti e informazioni utili per pianificare il futuro dei propri cari con disabilità in modo sicuro e protetto.

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