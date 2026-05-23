Chieti, webinar nazionale gratuito su Trust e Fondazioni: gli strumenti del Dopo di Noi

Il Coordinamento Nazionale Famiglie con Disabilità (CONFAD APS) promuove un webinar nazionale gratuito sul tema “Trust e Fondazioni – Strumenti del Dopo di Noi”.

L’iniziativa, organizzata da Sabrina Angelini, Federico Di Felice e Di Michele, referenti regionali di CONFAD APS, mira a fornire informazioni e strumenti utili per affrontare la pianificazione del futuro delle persone con disabilità.

Durante il webinar, verranno approfonditi i vari aspetti legati alla creazione di trust e fondazioni come strumenti di supporto per garantire un futuro sicuro e sereno alle persone con disabilità, una volta che i genitori non saranno più in grado di prendersene cura.

“Si tratta di un’opportunità unica per apprendere approfonditamente su questi temi e per ricevere consulenze e supporto da parte di esperti del settore”, dichiarano i referenti regionali.

L’evento si terrà in modalità online e la partecipazione è gratuita previa iscrizione tramite il sito ufficiale di CONFAD APS.

Un’occasione da non perdere per tutti coloro che si occupano di persone con disabilità e che desiderano pianificare un futuro solido e stabile per i propri cari.

Per ulteriori informazioni e per iscriversi al webinar, è possibile consultare il sito ufficiale di CONFAD APS.