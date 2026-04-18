Chieti-Yancheng, avanti la collaborazione: delegazione cinese in visita tra imprese e istituzioni. Febo: “Un rapporto che continua all’insegna degli scambi commerciali e culturali”

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Chieti, 18 aprile 2026 – Nella giornata di ieri il presidente del Consiglio comunale Luigi Febo ha accolto una delegazione proveniente dalla città cinese di Yancheng, composta da Jiang Chunlei, Vice Direttore dell’Ufficio degli Affari Esteri di Yancheng, Zhou Yitian, Capo Sezione dell’Ufficio degli Affari Esteri di Yancheng, Chen Peng, Vice Capo Sezione Inglese del Centro Scambi Internazionali rappresentanti della municipalità e dei dipartimenti di economia e commercio – recita il testo pubblicato online. L’incontro si inserisce nel percorso avviato grazie all’intesa tra le due municipalità, che ha dato vita a una piattaforma di iniziative di collaborazione culturale, economica e formativa tanto significativa quanto inedita per il territorio – recita il testo pubblicato online. La delegazione ha visitato alcune realtà produttive di eccellenza interessate a sviluppare relazioni con il mercato orientale: prima tappa alla New Alimenta, innovativa impresa del territorio, storicamente insediata l’area di Manoppello, specializzata nel settore del food low carb, leader nel campo dell’innovazione alimentare, interessata a potenziare la presenza all’estero; tappa successiva alla sede storica di Rustichella, a Moscufo, uno dei brand della pasta più riconosciuti a livello internazionale e già presente in Cina; infine alla Walter Tosto di Chieti, dove si è svolto anche un incontro con i vertici di Confimi a cui ha partecipato anche il sindaco Diego Ferrara, rappresentata dalla direttrice Alessandra Relmi, tra i firmatari dell’intesa di collaborazione con la metropoli cinese siglata lo scorso settembre che vede interprete anche l’eccellenza WTS. “È stata una giornata importante, di visite a realtà interessate ad alimentare scambi più fitti e proficui occidente-oriente – dichiara Luigi Febo – cosa che conferma l’interesse concreto verso il nostro territorio e le sue eccellenze, parte delle quali sono state visitate ieri e che ringrazio per l’accoglienza tributata ai nostri ospiti – aggiunge la nota pubblicata. Chieti vuole sfruttare appieno questa opportunità, costruendo relazioni solide e durature con Yancheng, capaci di generare crescita e vantaggi reciproci, sia sul piano economico che culturale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. A rafforzare questo percorso sono anche gli scambi già attivi tra le università di Chieti e Yancheng, che stanno favorendo un dialogo sempre più stretto tra Italia e Cina, attraverso programmi di mobilità, condivisione di esperienze e percorsi formativi congiunti – Un lavoro che guarda al futuro e che punta a posizionare Chieti come nodo attivo nelle relazioni internazionali, valorizzando competenze, imprese e capitale umano”.

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Comune di Chieti. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 10, anche sulle pagine del portale web del Comune di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.chieti.it