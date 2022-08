Chieti Yancheng, pergamena per le autorità cinesi.

- Advertisement -

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Chieti, 25 agosto 2022 – Nella mattinata di oggi il sindaco Diego Ferrara ha incontrato gli Avvocati Riccardo Verzella, Donatella Laureti e Roberto Saccoccia, referenti dell’associazione “Abruzzesi in Cina”, un libero sodalizio di cittadini abruzzesi presieduto dall’Ing. Fabrizio Ferri, che opera al fine di rinsaldare e promuovere i rapporti tra la Regione Abruzzo e la Cina – si legge sul sito web ufficiale. L’incontro fa seguito alla volontà di rinnovare la storica intesa tra le città di Chieti e Yancheng, importante città-prefettura dello Jiangsu, una delle Province più economicamente sviluppate della Cina – viene evidenziato sul sito web. “L’incontro di oggi completa gli impegni presi durante la visita del Tesoriere dell’Associazione, l’avvocato Carlo D’Andrea, i primi di agosto – riferisce il sindaco Diego Ferrara – Fra Chieti e Yancheng ci sono già relazioni di amicizia che oggi abbiamo rafforzato con la consegna di una pergamena di saluto alle autorità della città-prefettura cinese, al fine di alimentare il percorso già aperto di amicizia e scambio fra Chieti e il Comune cinese, in occasione delle celebrazioni dei rapporti fra Italia e Cina – L’idea è quella di creare un ponte economico e culturale tra le rispettive città e rendere interpreti le istituzioni di questa finalità, per vederla tradotta in nuovi progetti al più presto, anche al fine di attrarre nuovi investimenti, futuri flussi turistici ed offrire nuove opportunità alle imprese che puntano all’internazionalizzazione”.

