- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Novembre 14, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeCronacaChietino, arrestata la titolare di un bar: ipotesi di riduzione in schiavitù
Cronaca

Chietino, arrestata la titolare di un bar: ipotesi di riduzione in schiavitù

- Spazio Pubblicitario 02 -

CHIETI – È stata arrestata la titolare di un bar della provincia di Chieti nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura distrettuale dell’Aquila. Secondo gli accertamenti dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro, una 27enne avrebbe lavorato fino a 18 ore al giorno, senza stipendio e senza contratto, dormendo su un divano in una cucina di fortuna all’interno del locale. La giovane sarebbe stata sorvegliata h24 da una telecamera.

Alla donna è contestato il reato di riduzione e mantenimento in schiavitù (art. 600 del codice penale). Per gli inquirenti, il rapporto di lavoro sarebbe stato trasformato in una condizione analoga alla schiavitù, approfittando della vulnerabilità psicologica della vittima, descritta in stato di “inferiorità psichica” e di fragilità, con assenza di alternative esistenziali. La lavoratrice, inoltre, risultava formalmente amministratore della ditta, circostanza che, secondo la ricostruzione investigativa, avrebbe accompagnato la mancanza di retribuzione.

Poco prima dell’arresto, in un servizio televisivo, la titolare ha dichiarato: «L’ho aiutata perché non ha nessuno, non mi sono resa conto che fosse un reato».

Si ricorda che la persona arrestata è da ritenersi innocente fino a sentenza definitiva. Proseguono gli approfondimenti della Procura per definire il quadro dei fatti. (PrimaPagina)

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it