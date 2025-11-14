Chietino, arrestata la titolare di un bar: ipotesi di riduzione in schiavitù

CHIETI – È stata arrestata la titolare di un bar della provincia di Chieti nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura distrettuale dell’Aquila. Secondo gli accertamenti dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro, una 27enne avrebbe lavorato fino a 18 ore al giorno, senza stipendio e senza contratto, dormendo su un divano in una cucina di fortuna all’interno del locale. La giovane sarebbe stata sorvegliata h24 da una telecamera.

Alla donna è contestato il reato di riduzione e mantenimento in schiavitù (art. 600 del codice penale). Per gli inquirenti, il rapporto di lavoro sarebbe stato trasformato in una condizione analoga alla schiavitù, approfittando della vulnerabilità psicologica della vittima, descritta in stato di “inferiorità psichica” e di fragilità, con assenza di alternative esistenziali. La lavoratrice, inoltre, risultava formalmente amministratore della ditta, circostanza che, secondo la ricostruzione investigativa, avrebbe accompagnato la mancanza di retribuzione.

Poco prima dell’arresto, in un servizio televisivo, la titolare ha dichiarato: «L’ho aiutata perché non ha nessuno, non mi sono resa conto che fosse un reato».

Si ricorda che la persona arrestata è da ritenersi innocente fino a sentenza definitiva. Proseguono gli approfondimenti della Procura per definire il quadro dei fatti. (PrimaPagina)