- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Febbraio 25, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeCronacaChietino, direttrice Poste sventa truffa a un’anziana
Cronaca

Chietino, direttrice Poste sventa truffa a un’anziana

- Spazio Pubblicitario 02 -

Ha riconosciuto i segnali di un raggiro e ha bloccato tutto prima che fosse troppo tardi. In un piccolo Comune della provincia di Chieti, la direttrice di un ufficio postale ha evitato che un’anziana cliente finisse vittima di una truffa telefonica, intervenendo con prontezza durante una richiesta di prelievo ritenuta anomala.

I fatti risalgono ai giorni scorsi. La donna si è presentata allo sportello, in tarda mattinata e quasi a fine turno, chiedendo di ritirare 4.500 euro. Alla base della richiesta, secondo quanto riferito, ci sarebbe stata la necessità di pagare con urgenza una presunta sanzione a carico della figlia, che sarebbe stata trattenuta in caserma.

A insospettire la responsabile sono stati diversi elementi: l’importo elevato e non abituale, la fretta con cui veniva richiesta l’operazione e, soprattutto, la presenza di una telefonata in vivavoce. L’anziana, visibilmente agitata, parlava con un uomo che si presentava come un nipote e che insisteva per restare in linea durante il prelievo, fornendo indicazioni anche sulle modalità di consegna del denaro.

La direttrice ha quindi invitato la cliente a interrompere la chiamata e, dopo averla rassicurata, ha contattato subito la figlia, che ha confermato la falsità della storia. La signora è stata poi accompagnata a casa da una sua conoscente.

Il giorno successivo, l’anziana e la figlia sono tornate in ufficio per ringraziare il personale e hanno riferito di aver presentato denuncia alle forze dell’ordine. Durante l’incontro, è stato ribadito l’invito a diffidare delle telefonate sospette e a chiedere supporto direttamente allo sportello o alle autorità prima di compiere operazioni richieste con urgenza o con modalità insolite.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it