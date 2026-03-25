Chioggia: il porto veneziano verso l’internazionalizzazione

In queste ore, il tema di Chioggia è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Si parla di un valore di produzione di 15 miliardi proveniente dai porti di Venezia e Chioggia, confermando la rilevanza economica di questa zona. Recentemente è stato presentato uno studio sulle attività di impresa dei porti, evidenziando opportunità e sfide per il futuro. In particolare, il Porto di Venezia sembra mostrare una crescita significativa, attirando l’interesse e generando timori a livello internazionale.

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