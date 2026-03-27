Chioggia: valore dei porti e impatto economico

La città di Chioggia è al centro dell’attenzione online in queste ore, posizionandosi ai vertici delle ricerche sui motori di ricerca. I porti di Venezia e Chioggia rappresentano un pilastro dell’economia locale, contribuendo in maniera significativa alla produzione regionale. Con un valore complessivo di miliardi di euro, le attività portuali sono fondamentali per il territorio e per numerose aziende che vi trovano un importante supporto. L’ultimo aggiornamento evidenzia l’importanza di questi scali marittimi, che generano un impatto economico rilevante a livello locale e nazionale.

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