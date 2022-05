Chiude con il ricordo di Anton Giulio Majano la stagione di prosa del Marrucino

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Chieti

14 maggio 2022 – Si è conclusa con una serata magica alla Villa Comunale di

Chieti la serata di gala intitolata “Romanzo Cinematografico”, con l’ideazione

e la regia del maestro Davide Cavuti, direttore artistico della stagione teatrale

del Marrucino – aggiunge testualmente l’articolo online. Un evento che ha chiuso la stagione della prosa in una Villa comunale

di nuovo gremita dopo il concerto di Zarrillo di mercoledì scorso e aperta alla

città, oltre che al foltissimo pubblico del pubblico del Teatro Marrucino,

condotta dalla giornalista Mila Cantagallo, in presenza del sindaco Diego

Ferrara, del vicesindaco e assessore alla Cultura, Paolo De Cesare e i vertici

del Marrucino, con il Presidente Giustino Angeloni, il Cda e tutta la struttura

della Deputazione teatrale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Durante la serata, a cui hanno partecipato anche gli

attori Vanessa Gravina ed Edoardo Siravo e il pianista Paolo Di Sabatino, è

stato annunciato il ritorno del Premio Internazionale dedicato al regista teatino

Anton Giulio Majano, la cui vita diventerà presto anche un docufilm.

- Pubblicità -

“Una

stagione vincente quella che celebriamo – così il vice-sindaco e assessore alla

cultura Paolo De Cesare – che ci invita

a pensare al futuro in modo positivo e a un traguardo che ci impegniamo a

concretizzare, qual è il ritorno del “Premio Internazionale Anton Giulio Majano”,

con la direzione artistica del maestro Davide Cavuti, che girerà, in qualità di

regista, un docufilm sulla vita e sulla straordinaria opera del regista teatino – recita il testo pubblicato online.

Anton Giulio Majano, nato a Chieti il 5 luglio 1909, ha firmato dei veri e

propri capolavori per la televisione italiana, tratti da romanzi e testi di

grandi autori come “Capitan Fracassa” (1958), “La cittadella” (1964),“Tenente

Sheridan: La donna di fiori” (1965), “La freccia nera” (1968-1969). Questo

patrimonio, di cui ieri sera abbiamo potuto anche avere un assaggio, grazie a

un ‘operazione di memoria gradita ed emozionante, non può restare in un

cassetto, deve tornare alla città e sono certo che il Premio e il docufilm

annunciato da Cavuti sulla vita del nostro illustre concittadino, siano un buon

modo di alimentare il ricordo di quanto Chieti abbia dato alla televisione di ieri

e anche di oggi, attraverso questo suo innegabile talento e di quanto abbia

dato anche al teatro, con altri nomi che ci appartengono, come quello di Piero

Di Iorio, attore indimenticabile, ricordato con nostalgia e affetto durante la

bella serata di ieri”.

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio informativo del Comune di Chieti. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche sulle pagine del portale web del Comune di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.chieti.it