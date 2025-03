Choco Wine Festival, Sospiri: “A Pescara le eccellenze del vino e della cioccolata”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Per tre giorni, dal 28 al 30 marzo prossimi, Pescara accenderà i riflettori su tre eccellenze del territorio: la cioccolata, grazie alla maestria dei nostri maestri cioccolatieri; il vino, con alcune delle migliori cantine della nostra terra; e infine, non per ultimo, l’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ con i suoi talenti, decine di ragazzi che saranno i nostri futuri professionisti in cucina – si apprende dal portale web ufficiale. Dunque Pescara si conferma come città di eventi e di iniziative di assoluto rilievo”. Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo, nel corso della conferenza stampa convocata per presentare il Choco Wine Festival in programma a piazza della Rinascita, con Alessandra Di Pietro, dirigente dell'Istituto Alberghiero Ipssar 'De Cecco' di Pescara e Tommaso Rutolo, Presidente Regionale ANIAC – Associazione Imprenditori Artigiani Commercianti. "Due gli obiettivi della rassegna enogastronomica – ha spiegato la dirigente Di Pietro -: innanzitutto mettere in luce due produzioni tipiche del territorio abruzzese, da un lato la cioccolata, dall'altro il vino; il secondo è quello di consolidare una rete di soggetti che promuovono la cultura dell'eccellenza dando un sostegno concreto alla promozione turistica della regione attraverso la cultura enogastronomica che in Abruzzo vede crescere la percentuale di viaggiatori che scelgono la propria meta anche sulla base dell'offerta culinaria. La manifestazione sarà anche un momento altamente formativo per i nostri studenti consentendo di mettere in contatto il mondo della produzione, delle Associazioni di settore, delle aziende artigiane del territorio, appunto il mondo dell'educazione didattica e quello delle Istituzioni con la Regione, la Provincia e il Comune che hanno patrocinato l'iniziativa. Inoltre l'evento ci offrirà anche l'occasione per sdoganare l'immagine classica del cioccolato che non può essere impiegato solo nella cucina dolce, ma diventa sempre più utilizzato nelle preparazioni salate. E infatti i nostri studenti, con i relativi docenti, saranno impegnati, nelle tre giornate, in alcuni show cooking nella preparazione di piatti di carne e di pesce ai quali abbineremo alcuni tipi di cacao e i migliori vini del territorio". "La rassegna si presenta come un dolce abbraccio della città ai tanti frequentatori degli stand – ha commentato il Presidente Sospiri – in un'iniziativa di assoluto prestigio che porrà al centro le sue eccellenze grazie all'impegno di artigiani e commercianti". "La prima edizione del Choco Wine Festival – ha aggiunto il Presidente Rutolo – ha avuto il merito di essere riuscita a coinvolgere artigiani e istituzioni di assoluta rilevanza. In piazza della Rinascita, dal 28 al 30 marzo, allestiremo due padiglioni: nel primo ci saranno gli stand commerciali anche per degustare i diversi tipi di preparazioni; il secondo padiglione sarà spiccatamente culturale e ospiterà alcuni show cooking. E in questo grande contenitore generale avremo anche la Fabbrica di Cioccolato di Willy Wonka per i più piccoli, il Perugino e il cioccolato di Modica". Il Villaggio del Cioccolato del Choco Wine Festival aprirà i battenti al pubblico con l'inaugurazione ufficiale venerdì 28 marzo, alle 16.30 e il talk 'Vino e cioccolato l'elisir di lunga vita' e 'Proprietà e benefici del cioccolato' e la degustazione dei vini delle cantine abruzzesi, coordinata da Stanislao Liberatore. Le cantine presenti sono Vini Lampato, Vini Castorani, Vini Ulisse, Vini Mucci, Vini Alma. Alle 17 Show cooking dello chef Santino Strizzi e dello chef Maestro Pizzaiolo Emiliano Di Ciano e Laboratorio didattico di Fausto Ercolani de l'Artigiano Perugino e la pastry chef Marcella Idili. Sabato 29 marzo, dalle 11.30 alle 17.30 show cooking degli studenti dell'Istituto Alberghiero Ipssar 'De Cecco'; dalle 18.30 show cooking 'Dalle fave al cioccolato', con la dimostrazione del processo tecnico-produttivo del cioccolato a partire dalle fave fermentate, e 'Come fare una pralina a casa', e, infine, 'Il cioccolato di Modica', attività che si ripeterà domenica 30 marzo, dalle 10. Alle 11.30 Show cooking a cura dello chef Daniel Tortella, con 'Tortelli ripieni di cipolla e cioccolato fondente'; dalle 16 Lady chef Valeria Giangiacomo con 'Mousse di cioccolato lenticchie e mosto cotto con pane dolce e polvere di cioccolato'; e chef Alessio Cecchini. Alle 19 realizzazione del cioccolatino 'Il Bacio di d'Annunzio' a cura del maestro cioccolatiere Fausto Ercolani – Il Villaggio chiuderà domenica alle 19.30 con la premiazione dei partecipanti e un concerto offerto alla città.

