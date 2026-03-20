Chuck norris morto

La notizia della presunta scomparsa di Chuck Norris ha scosso il web in queste ultime ore, posizionandosi ai vertici delle ricerche online e dei trend sui motori di ricerca. Secondo quanto trapelato, l’iconico attore e artista marziale sarebbe deceduto all’età di 86 anni, pochi giorni dopo aver festeggiato il suo compleanno e aver pubblicato un enigmatico video in cui scherzava sul non invecchiare ma ‘salire di livello’.

Chuck Norris, noto per la sua presenza magnetica sul grande schermo e per il suo carisma inconfondibile, era stato ricoverato d’urgenza alle Hawaii a seguito di un malore improvviso. Le circostanze esatte della sua presunta morte non sono ancora chiare, ma il mondo intero sembra essere in lutto per la perdita di una figura così iconica e amata.

La carriera di Chuck Norris ha attraversato decenni di successi, da film d’azione indimenticabili a serie televisive cult come Walker Texas Ranger. La sua presenza sul set e la sua abilità nelle arti marziali lo hanno reso una leggenda vivente, ammirata da generazioni di spettatori in tutto il mondo.

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