CIAO GIOVANNI GALEONE: UN PEZZO DELLA NOSTRA STORIA CHE CI LASCIA

Pescara Calcio, ultime dal sito web della società biancazzurra:L’intera Pescara Calcio si unisce al profondo dolore per la scomparsa di Giovanni Galeone, uno dei più grandi protagonisti della nostra storia biancazzurra – viene evidenziato sul sito web. Con lui abbiamo vissuto alcuni dei momenti più belli e indimenticabili del calcio pescarese, fatti di entusiasmo, passione e orgoglio – Il suo nome resterà per sempre legato a Pescara e ai colori biancazzurri, simbolo di un calcio vero, coraggioso e romantico – aggiunge testualmente l’articolo online. Non ci sono parole per esprimere il dolore di questo giorno così triste – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ciao Mister, e grazie per tutto ciò che ci hai regalato – aggiunge testualmente l’articolo online. Il tuo ricordo vivrà per sempre nei cuori di tutti noi.

