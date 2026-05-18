Ciccio Graziani: il successo con la Pro Patria e la promozione del Mantova

La notizia di ciccio graziani è al momento tra i trend più ricercati online, posizionandosi in cima alle ricerche sui motori di ricerca. In queste ultime ore, l’attenzione si concentra sul trionfo della Pro Patria e sulla promozione del Mantova nel settore giovanile del calcio. Il Mantova è caduto 3-1 contro la Pro Patria ma è riuscito a conquistare la promozione, mentre la Pro Patria ha ottenuto un importante successo nei playoff. Un’emozionante giornata per la Primavera che potrebbe festeggiare al Martelli.

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