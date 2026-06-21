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Ciclismo, Giro Next Gen: vittoria di Lorenzo Finn motivo di orgoglio per l’Italia. Abruzzo ancora protagonista.

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Il giovane ciclista italiano Lorenzo Finn ha conquistato una storica vittoria al Giro d’Italia Next Gen, riportando l’Italia sul gradino più alto del podio dopo quindici anni. La notizia è stata accolta con grande soddisfazione e orgoglio da Massimo Verrecchia, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale d’ Abruzzo.

Verrecchia ha elogiato le qualità tecniche e caratteriali straordinarie di Finn, definendolo non solo un campione del presente, ma anche una promessa per il futuro del ciclismo italiano. La vittoria di Finn rappresenta un segnale importante per il movimento sportivo nazionale e un esempio positivo per i giovani che si avvicinano a questo sport.

L’Abruzzo dimostra ancora una volta di essere una terra di grandi eventi sportivi e di ciclismo, con le ultime due tappe del Giro d’Italia Next Gen che hanno contribuito a esaltare le qualità di questo giovane talento. Il territorio abruzzese ha offerto scenari suggestivi e percorsi impegnativi che hanno reso ancora più prestigiosa l’impresa di Finn.

Verrecchia ha concluso rivolgendo le sue sincere congratulazioni a Lorenzo Finn per questa importante vittoria, augurandogli che possa essere solo il primo di una lunga serie di successi che renderanno orgogliosa l’Italia intera.

La vittoria di Finn ha confermato ancora una volta la capacità organizzativa e la vocazione dell’Abruzzo ad ospitare manifestazioni di rilievo internazionale. La notizia della sua impresa ha emozionato gli appassionati di ciclismo in tutto il paese e ha reso il giovane corridore un eroe nazionale.

L’Aquila, 21 giugno 2026.

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