Ciclismo: Il V Memorial Fernando Ranalli a Roccacasale con il Gran Prix Centro Italia MTB 2026 – un omaggio a una figura iconica del ciclismo abruzzese

Nella Valle Peligna, nella provincia dell’Aquila, si prepara un evento imperdibile per gli appassionati di ciclismo fuoristrada e cross country: il V Memorial Fernando Ranalli a Roccacasale, organizzato dalla Pavind Bike Team di Sulmona. L’appuntamento è fissato per sabato 18 e domenica 19 aprile, e vedrà due giorni di gare cross country all’interno del Bike Park di Roccacasale.

Uno dei momenti più attesi della manifestazione sarà la gara dedicata ai giovanissimi in onore di Fernando Ranalli, figura di spicco del ciclismo abruzzese e presidente del Comitato Provinciale L’Aquila della Federazione Ciclistica Italiana per lungo tempo. Ranalli è stato descritto come un uomo di sport eclettico, attivo e sempre disponibile ad aiutare gli altri. Un vulcano nel mondo dello sport, ha fatto di tutto per promuovere e sostenere l’attività ciclistica, in particolare tra i giovani.

Fernando Ranalli ci ha purtroppo lasciato il 30 luglio del 2021 a causa di un incidente stradale, ma il suo ricordo e il suo impegno per lo sport restano vivi nella memoria di coloro che lo hanno conosciuto. Era noto per la sua passione per il ciclismo e per il suo contributo allo sviluppo dell’attività nella provincia dell’Aquila e in tutta la regione abruzzese.

Il presidente del Comitato regionale Abruzzo della Federazione Ciclistica Italiana, Mauro Marrone, ha dichiarato: “Con Fernando Ranalli abbiamo perso una grandissima risorsa per il ciclismo, un grande uomo di sport. Il Memorial Fernando Ranalli si colloca in un contesto importante nell’ambito del Gran Prix Giovanile MTB Centro Italia, un appuntamento di assoluto rilievo dedicato