Ciclone artico porta neve e vento sull’Italia

Il tema in tendenza in queste ore è 3bmeteo, con notizie sul maltempo che interesserà l’Italia. Un ciclone artico porterà forti venti di burrasca e neve a bassa quota, secondo gli esperti si tratterà dell’episodio più freddo degli ultimi anni. La Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla per vento forte.

A Roma, le previsioni meteo indicano l’arrivo di pioggia e freddo a partire da mercoledì. La situazione rimarrà instabile almeno fino a domenica.

Le ricerche online su questo argomento sono molto elevate, posizionando il maltempo come uno dei trend più cercati sui motori di ricerca.

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