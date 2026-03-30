Ciclone freddo in arrivo: pioggia e vento al Centro Sud

In queste ore, il tema di tendenza online è 3bmeteo, con un aggiornamento meteo che prevede l’arrivo di un ciclone freddo nella settimana di Pasqua. Le previsioni indicano un cambiamento delle condizioni atmosferiche, con pioggia e vento intensi. Ci saranno brevi schiarite seguite da nuove precipitazioni e raffiche di vento fino a 100 km/h. In particolare, al Centro Sud si prevedono temporali, vento forte e neve a bassa quota.

La notizia è molto ricercata online e si posiziona ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, ti invitiamo a consultare le fonti online specializzate nel settore meteo.