Ciclone Mediterraneo sull’Italia: dove colpirà davvero e quando

L’Italia si prepara a fare i conti con un nuovo ciclone sul Mediterraneo, responsabile di una

ondata di maltempo che, dopo una domenica in gran parte stabile e soleggiata, riporterà

piogge, temporali e neve in montagna da inizio settimana. I modelli confermano l’arrivo di un

vortice depressionario che si approfondirà tra il Tirreno e lo Ionio, colpendo soprattutto le regioni del Centro-Sud.

Perché si parla di ciclone mediterraneo

Nel linguaggio meteo, il termine ciclone mediterraneo indica un vortice di bassa pressione

che si forma o si approfondisce sul nostro mare, spesso alimentato da aria fredda in quota che scorre sopra acque

ancora relativamente miti. Questo contrasto di masse d’aria fornisce l’energia per piogge intense, temporali

e venti sostenuti, con effetti marcati sulle regioni coinvolte.

Le ultime elaborazioni dei principali centri previsionali confermano per i prossimi giorni la presenza di

cicloni in serie nel Mediterraneo, con il nuovo vortice che tenderà ad approfondirsi nei pressi

dell’Italia portando un’ulteriore fase di maltempo dopo le perturbazioni di novembre. :contentReference[oaicite:0]{index=0}

Domenica con il sole, ma è solo una tregua

La giornata di domenica sarà per molte zone del Paese una pausa relativamente tranquilla:

tempo più stabile e schiarite prevalenti al Nord e su parte del Centro, con clima a tratti mite per il periodo.

Al Sud e sulle Isole maggiori potranno persistere residui annuvolamenti, ma con fenomeni in attenuazione rispetto

ai giorni precedenti.

Questa tregua, però, sarà di breve durata. Già tra la fine di domenica e la notte successiva i

primi segnali del nuovo peggioramento inizieranno a farsi vedere sul settore tirrenico, preludio all’ingresso del

ciclone vero e proprio da inizio settimana. :contentReference[oaicite:1]{index=1}

Da inizio settimana torna il maltempo: dove colpirà il ciclone

Tra lunedì e mercoledì il vortice mediterraneo tenderà a scendere di latitudine e approfondirsi

sull’area tirrenica e ionica, con effetti diversi a seconda delle zone:

Nord Italia : coinvolgimento più limitato. Attese nubi e qualche pioggia su Levante

ligure, Emilia orientale e Triveneto, ma con fenomeni in genere meno intensi. Il Nord-Ovest potrebbe restare in

parte ai margini, con più schiarite.

: coinvolgimento più limitato. Attese su Levante ligure, Emilia orientale e Triveneto, ma con fenomeni in genere meno intensi. Il Nord-Ovest potrebbe restare in parte ai margini, con più schiarite. Centro tirrenico (Liguria di Levante, Toscana, Lazio, Campania): area più esposta a

piogge diffuse e locali temporali , con possibili rovesci intensi lungo le coste e nei settori

interni prospicienti il mare.

(Liguria di Levante, Toscana, Lazio, Campania): area più esposta a , con possibili rovesci intensi lungo le coste e nei settori interni prospicienti il mare. Adriatico centrale (Marche, Abruzzo, Molise): ritorno di un tempo instabile con

piogge e rovesci sparsi, più frequenti nelle fasi di passaggio del minimo depressionario.

(Marche, Abruzzo, Molise): ritorno di un con piogge e rovesci sparsi, più frequenti nelle fasi di passaggio del minimo depressionario. Sud e Isole maggiori (Sicilia, Sardegna, Calabria, Puglia, Basilicata): previste

precipitazioni anche abbondanti, con rischio di temporali intensi soprattutto sui versanti

tirrenici e ionici e venti forti di scirocco e maestrale a seconda delle fasi. :contentReference[oaicite:2]{index=2}

Pioggia, neve e calo delle temperature

Oltre alle piogge e ai temporali, il ciclone porterà con sé anche un calo termico, più marcato

sui rilievi e nelle zone interne:

neve sulle Alpi e, nelle fasi più fredde, anche sull’Appennino centro-settentrionale, inizialmente

oltre 1.600–1.800 metri ma con tendenza a scendere di quota durante il passaggio del fronte più freddo;

e, nelle fasi più fredde, anche sull’Appennino centro-settentrionale, inizialmente oltre 1.600–1.800 metri ma con tendenza a scendere di quota durante il passaggio del fronte più freddo; possibilità di nevicate a quote più basse sulle vallate alpine e prealpine in caso di

intensificazione del richiamo di aria fredda da nord-est;

sulle vallate alpine e prealpine in caso di intensificazione del richiamo di aria fredda da nord-est; temperature massime in flessione di alcuni gradi rispetto ai valori di questi giorni, con

sensazione più invernale soprattutto dove soffieranno venti sostenuti. :contentReference[oaicite:3]{index=3}

L’insieme di pioggia, vento e neve in quota configura una fase che, pur rientrando nella climatologia del periodo,

richiede attenzione per possibili disagi alla viabilità e nei settori esposti al maltempo più intenso.

Nuova ondata di maltempo: quando finirà?

Secondo le tendenze attuali, la fase più acuta del maltempo legato al ciclone dovrebbe concentrarsi tra

lunedì e mercoledì. Nella seconda parte della settimana il vortice tenderà a spostarsi verso

levante, consentendo un graduale miglioramento:

al Nord il tempo tornerà più stabile per primo, con schiarite via via più ampie e temperature

stazionarie o in lieve ripresa di giorno;

il tempo tornerà più stabile per primo, con schiarite via via più ampie e temperature stazionarie o in lieve ripresa di giorno; al Centro-Sud resterà una certa instabilità residua, con rovesci sparsi più probabili sui settori

adriatici e ionici, ma in un contesto di maltempo in progressivo indebolimento;

resterà una certa instabilità residua, con rovesci sparsi più probabili sui settori adriatici e ionici, ma in un contesto di maltempo in progressivo indebolimento; sulle Isole maggiori il vento tenderà a calare e le piogge diventeranno più occasionali, lasciando

spazio a tratti soleggiati. :contentReference[oaicite:4]{index=4}

Consigli pratici: come affrontare il passaggio del ciclone

In vista del passaggio del ciclone mediterraneo e della nuova ondata di maltempo, alcuni accorgimenti possono

risultare utili:

seguire gli aggiornamenti locali delle previsioni meteo e le eventuali

allerta della Protezione civile , soprattutto nelle aree più esposte a precipitazioni forti;

delle previsioni meteo e le eventuali , soprattutto nelle aree più esposte a precipitazioni forti; prestare attenzione agli spostamenti su strada , in particolare lungo tratti soggetti ad

allagamenti, frane o neve in quota;

, in particolare lungo tratti soggetti ad allagamenti, frane o neve in quota; assicurare oggetti e arredi esterni in caso di venti forti (tapparelle, vasi, coperture leggere);

(tapparelle, vasi, coperture leggere); per chi vive in zone a rischio idrogeologico, tenere comportamenti prudenti, evitando sottopassi, argini

e zone depresse durante i rovesci più intensi.

In conclusione, l’arrivo del ciclone sul Mediterraneo conferma un finale di autunno e un avvio

d’inverno molto dinamici per l’Italia, con alternanza di tregue soleggiate e nuove fasi di

maltempo. Restare informati e organizzare gli spostamenti tenendo conto delle previsioni a breve termine è il modo

migliore per gestire senza eccessivi disagi questa nuova ondata di piogge, temporali e neve.