Ciclone Mediterraneo sull’Italia: dove colpirà davvero e quando

L’Italia si prepara a fare i conti con un nuovo ciclone sul Mediterraneo, responsabile di una
ondata di maltempo che, dopo una domenica in gran parte stabile e soleggiata, riporterà
piogge, temporali e neve in montagna da inizio settimana. I modelli confermano l’arrivo di un
vortice depressionario che si approfondirà tra il Tirreno e lo Ionio, colpendo soprattutto le regioni del Centro-Sud.
Perché si parla di ciclone mediterraneo
Nel linguaggio meteo, il termine ciclone mediterraneo indica un vortice di bassa pressione
che si forma o si approfondisce sul nostro mare, spesso alimentato da aria fredda in quota che scorre sopra acque
ancora relativamente miti. Questo contrasto di masse d’aria fornisce l’energia per piogge intense, temporali
e venti sostenuti, con effetti marcati sulle regioni coinvolte.
Le ultime elaborazioni dei principali centri previsionali confermano per i prossimi giorni la presenza di
cicloni in serie nel Mediterraneo, con il nuovo vortice che tenderà ad approfondirsi nei pressi
dell’Italia portando un’ulteriore fase di maltempo dopo le perturbazioni di novembre. :contentReference[oaicite:0]{index=0}
Domenica con il sole, ma è solo una tregua
La giornata di domenica sarà per molte zone del Paese una pausa relativamente tranquilla:
tempo più stabile e schiarite prevalenti al Nord e su parte del Centro, con clima a tratti mite per il periodo.
Al Sud e sulle Isole maggiori potranno persistere residui annuvolamenti, ma con fenomeni in attenuazione rispetto
ai giorni precedenti.
Questa tregua, però, sarà di breve durata. Già tra la fine di domenica e la notte successiva i
primi segnali del nuovo peggioramento inizieranno a farsi vedere sul settore tirrenico, preludio all’ingresso del
ciclone vero e proprio da inizio settimana. :contentReference[oaicite:1]{index=1}
Da inizio settimana torna il maltempo: dove colpirà il ciclone
Tra lunedì e mercoledì il vortice mediterraneo tenderà a scendere di latitudine e approfondirsi
sull’area tirrenica e ionica, con effetti diversi a seconda delle zone:
-
Nord Italia: coinvolgimento più limitato. Attese nubi e qualche pioggia su Levante
ligure, Emilia orientale e Triveneto, ma con fenomeni in genere meno intensi. Il Nord-Ovest potrebbe restare in
parte ai margini, con più schiarite.
-
Centro tirrenico (Liguria di Levante, Toscana, Lazio, Campania): area più esposta a
piogge diffuse e locali temporali, con possibili rovesci intensi lungo le coste e nei settori
interni prospicienti il mare.
-
Adriatico centrale (Marche, Abruzzo, Molise): ritorno di un tempo instabile con
piogge e rovesci sparsi, più frequenti nelle fasi di passaggio del minimo depressionario.
-
Sud e Isole maggiori (Sicilia, Sardegna, Calabria, Puglia, Basilicata): previste
precipitazioni anche abbondanti, con rischio di temporali intensi soprattutto sui versanti
tirrenici e ionici e venti forti di scirocco e maestrale a seconda delle fasi. :contentReference[oaicite:2]{index=2}
Pioggia, neve e calo delle temperature
Oltre alle piogge e ai temporali, il ciclone porterà con sé anche un calo termico, più marcato
sui rilievi e nelle zone interne:
-
neve sulle Alpi e, nelle fasi più fredde, anche sull’Appennino centro-settentrionale, inizialmente
oltre 1.600–1.800 metri ma con tendenza a scendere di quota durante il passaggio del fronte più freddo;
-
possibilità di nevicate a quote più basse sulle vallate alpine e prealpine in caso di
intensificazione del richiamo di aria fredda da nord-est;
-
temperature massime in flessione di alcuni gradi rispetto ai valori di questi giorni, con
sensazione più invernale soprattutto dove soffieranno venti sostenuti. :contentReference[oaicite:3]{index=3}
L’insieme di pioggia, vento e neve in quota configura una fase che, pur rientrando nella climatologia del periodo,
richiede attenzione per possibili disagi alla viabilità e nei settori esposti al maltempo più intenso.
Nuova ondata di maltempo: quando finirà?
Secondo le tendenze attuali, la fase più acuta del maltempo legato al ciclone dovrebbe concentrarsi tra
lunedì e mercoledì. Nella seconda parte della settimana il vortice tenderà a spostarsi verso
levante, consentendo un graduale miglioramento:
-
al Nord il tempo tornerà più stabile per primo, con schiarite via via più ampie e temperature
stazionarie o in lieve ripresa di giorno;
-
al Centro-Sud resterà una certa instabilità residua, con rovesci sparsi più probabili sui settori
adriatici e ionici, ma in un contesto di maltempo in progressivo indebolimento;
-
sulle Isole maggiori il vento tenderà a calare e le piogge diventeranno più occasionali, lasciando
spazio a tratti soleggiati. :contentReference[oaicite:4]{index=4}
Consigli pratici: come affrontare il passaggio del ciclone
In vista del passaggio del ciclone mediterraneo e della nuova ondata di maltempo, alcuni accorgimenti possono
risultare utili:
-
seguire gli aggiornamenti locali delle previsioni meteo e le eventuali
allerta della Protezione civile, soprattutto nelle aree più esposte a precipitazioni forti;
-
prestare attenzione agli spostamenti su strada, in particolare lungo tratti soggetti ad
allagamenti, frane o neve in quota;
- assicurare oggetti e arredi esterni in caso di venti forti (tapparelle, vasi, coperture leggere);
-
per chi vive in zone a rischio idrogeologico, tenere comportamenti prudenti, evitando sottopassi, argini
e zone depresse durante i rovesci più intensi.
In conclusione, l’arrivo del ciclone sul Mediterraneo conferma un finale di autunno e un avvio
d’inverno molto dinamici per l’Italia, con alternanza di tregue soleggiate e nuove fasi di
maltempo. Restare informati e organizzare gli spostamenti tenendo conto delle previsioni a breve termine è il modo
migliore per gestire senza eccessivi disagi questa nuova ondata di piogge, temporali e neve.