Cielo di oggi 1 Marzo 2026 cosa osservare

Nella serata del 1 Marzo 2026, gli appassionati di astronomia avranno l’opportunità di osservare diversi fenomeni celesti affascinanti.
Uno dei punti focali sarà la Luna, visibile in una fase crescente che illuminerà il cielo notturno con la sua luminosità sempre suggestiva.
Inoltre, Marte sarà ben visibile ad occhio nudo, con il suo caratteristico colore rosso che lo rende facilmente distinguibile tra le stelle circostanti.
Guardando verso ovest, sarà possibile individuare la costellazione di Orione, con le sue stelle brillanti che formano la sagoma di un cacciatore.
Per chi ama scrutare il cielo profondo, sarà interessante cercare la Nebulosa di Orione, una delle regioni di formazione stellare più conosciute e suggestive.
Infine, per chi dispone di un telescopio, consigliamo di puntarlo verso la costellazione delle Gemelle, dove sarà possibile ammirare il bellissimo ammasso aperto delle Pleiadi, un vero spettacolo per gli occhi.