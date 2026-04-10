Cielo di oggi 10 Aprile 2026 cosa osservare

Nella serata del 10 Aprile 2026, gli appassionati di astronomia avranno la possibilità di osservare diversi fenomeni celesti affascinanti direttamente dall’Italia. Uno dei punti di maggiore interesse sarà la presenza della Luna, che si presenterà in fase crescente, illuminando il cielo con la sua luce delicata.

Inoltre, sarà possibile individuare il pianeta Marte brillante e ben visibile a est, vicino all’orizzonte. La sua tonalità rossastra lo renderà facilmente riconoscibile anche a occhio nudo.

Non mancheranno neanche le stelle più luminose come Sirio, l’astro più brillante del cielo notturno, e la costellazione dell’Orsa Maggiore, con la sua caratteristica forma a grande carro.

Per chi è dotato di un telescopio o semplicemente desidera esplorare ulteriormente il firmamento, sarà interessante puntare l’osservazione verso la costellazione dell’Orione, ricca di stelle luminose e di oggetti celesti di grande fascino.

Infine, se le condizioni atmosferiche lo permetteranno, sarà possibile ammirare alcune costellazioni autunnali come Pegaso e Andromeda, che arricchiranno il panorama celeste con la loro bellezza e mistero.

Questa serata si prospetta dunque come un’occasione imperdibile per chi ama scrutare il cielo e lasciarsi affascinare dalla grandiosità dell’universo che ci circonda.